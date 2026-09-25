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Başkan Kocaman yetenekleri keşfe çıktı: Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde atölye ve sohbet

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek özel gereksinimli öğrencilerle atölye çalışmalarını inceledi ve sohbet etti.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Başkan Kocaman yetenekleri keşfe çıktı: Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde atölye ve sohbet

Başkan Kocaman'ın ziyareti

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret ederek merkezde yürütülen eğitim, atölye ve sosyal yaşam çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarette Kocaman, öğrencilerle bir araya gelerek hazırlanan ürünleri inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve bazı etkinliklere eşlik ederek katılımcılarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Merkezde yürütülen çalışmalar:

Merkezdeki atölye ve eğitim programları, özel gereksinimli bireylerin yeteneklerini keşfetmelerine ve yeni beceriler kazanmalarına odaklanıyor. Başkan Kocaman, çalışmaları değerlendirirken merkezin yalnızca eğitim vermekle kalmadığını vurguladı: "Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekten çok güzel bir dünya kurulmuş. Burada sadece eğitim verilmiyor; bizim için çok kıymetli olan özel kardeşlerimizin hayatın içinde daha güçlü, daha bağımsız ve daha özgüvenli olmaları için çok yönlü bir çalışma yürütülüyor. Buradaki birbirinden güzel çalışmaları görmek bizi çok mutlu etti. Her ayrıntısı düşünülmüş, sevginin ve emeğin hissedildiği çok değerli bir merkez. Böyle güzel hizmeti hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakına, emeği geçen herkese ve tüm Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum."

Öğrencilerle etkileşim ve ailelere katkı:

Ziyaret sırasında öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti; etkinlikler renkli görüntülere yansıdı. Merkez, eğitimle sosyal yaşamı aynı çatı altında buluşturarak bireysel gelişimi destekliyor ve ailelerin yaşam kalitesine olumlu katkı sağlıyor. Başkan Kocaman'a ziyareti sırasında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Köse eşlik etti ve merkezdeki çalışmaları takdir etti.

KARTEPE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KOCAMAN, GONCA ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ’Nİ ZİYARET EDEREK ÖZEL...

KARTEPE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KOCAMAN, GONCA ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ’Nİ ZİYARET EDEREK ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN EĞİTİM VE ATÖLYE ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ, ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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