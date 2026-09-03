Dolar 48,3102 +0,03%
Euro 56,2013 +0,12%
Bist 14.009,04 -0,30%
Altın Gram 6.959,92 +1,50%
EUR/USD 1,1606 +0,13%
Brent Petrol 94,51 -1,17%
--°

Başkonak'ta aspir tarlalarında proje uygulaması yerinde değerlendirildi

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi’nin yüzde 75 hibe desteğiyle Başkonak köyündeki aspir tarlalarında gelişimi yerinde inceledi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Başkonak'ta aspir tarlalarında proje uygulaması yerinde değerlendirildi

Denetim çalışmasının kapsamı

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, İl Özel İdaresi’nin yüzde 75 hibe desteği ile yürütülen proje kapsamında Başkonak Köyü sınırları içindeki aspir tarım arazilerinde kontrol ve inceleme gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında proje sahasında yürütülen uygulamaların standartlara uygunluğu ve bitki gelişimi yerinde değerlendirildi.

kontrollerde değerlendirilen unsurlar:

Ekipler, özellikle aspir bitkisinin gelişim durumu ile toprak işleme, sulama ve çapalama gibi saha uygulamalarını gözlemledi. Gözlemler sırasında ekim yoğunluğu, bitki sağlığı ve arazi kullanımına ilişkin uygulamaların proje hedefleriyle uyumu dikkate alındı.

amaç ve izleme süreci:

Yapılan yerinde incelemeler, projenin başarısını artırmaya yönelik izleme ve rehberlik işlevi taşıyor. Bu tür denetimler, çiftçilere uygulama doğrularını pekiştirme ve gerekirse düzeltici önlemler alma fırsatı veriyor. Kontroller sonucunda tespit edilen bulgular, ilgili birimlerce değerlendirilmek üzere raporlanacak.

SİMAV BAŞKONAK KÖYÜNDE ASPİR PROJESİ ALANLARI KONTROL EDİLDİ

SİMAV BAŞKONAK KÖYÜNDE ASPİR PROJESİ ALANLARI KONTROL EDİLDİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

samsunlu kobiler için kosgeb kapasite desteğine son çağrı
images

Güçlü gelecek günleri: üreticiler MAY Tohum'un Ar-Ge istasyonunda mısır çeşitler...
images

Doğu Karadeniz'de yağışa rağmen toplam bal hasadı arttı, kestane üretimi düştü
images

Vodafone Türkiye insan ve kültür alanında 8 ödülle uluslararası sahnede öne çıkt...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Turizmde yeni hedef: 2026'nın ilk yarısında 25,7 milyar dolar gelir

Tuzla Orhanlı'da deri fabrikasında büyüyen yangın: itfaiye müdahalesi sürüyor

Tarım üretiminde durum tespiti: Afyonkarahisar'da dört ilçede saha denetimi

Başakşehir'de istinat duvarı çökmesi: bir işçi kurtarıldı, aramalar sürüyor

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı