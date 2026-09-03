Başkonak'ta aspir tarlalarında proje uygulaması yerinde değerlendirildi

Denetim çalışmasının kapsamı

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, İl Özel İdaresi’nin yüzde 75 hibe desteği ile yürütülen proje kapsamında Başkonak Köyü sınırları içindeki aspir tarım arazilerinde kontrol ve inceleme gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında proje sahasında yürütülen uygulamaların standartlara uygunluğu ve bitki gelişimi yerinde değerlendirildi.

kontrollerde değerlendirilen unsurlar:

Ekipler, özellikle aspir bitkisinin gelişim durumu ile toprak işleme, sulama ve çapalama gibi saha uygulamalarını gözlemledi. Gözlemler sırasında ekim yoğunluğu, bitki sağlığı ve arazi kullanımına ilişkin uygulamaların proje hedefleriyle uyumu dikkate alındı.

amaç ve izleme süreci:

Yapılan yerinde incelemeler, projenin başarısını artırmaya yönelik izleme ve rehberlik işlevi taşıyor. Bu tür denetimler, çiftçilere uygulama doğrularını pekiştirme ve gerekirse düzeltici önlemler alma fırsatı veriyor. Kontroller sonucunda tespit edilen bulgular, ilgili birimlerce değerlendirilmek üzere raporlanacak.

SİMAV BAŞKONAK KÖYÜNDE ASPİR PROJESİ ALANLARI KONTROL EDİLDİ