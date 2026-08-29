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Batman'da anne cinayeti: şüpheli emniyete gidip teslim oldu

Batman Petrolkent Mahallesi'nde H.C. (30), annesi S.C.'yi (55) öldürdüğünü söyleyip il emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 18:19

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 18:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Batman'da anne cinayeti: şüpheli emniyete gidip teslim oldu

Batman'da anne cinayeti

Batman'ın Petrolkent Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, iddialara göre H.C. (30) annesi S.C. (55)'yi öldürdü. Şüpheli, daha sonra il emniyet müdürlüğü binasına giderek cinayet işlediğini beyan etti.

Bu beyan üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede S.C.'nin cansız bedeni, ikametin avlusunda bulunan çöp konteynerinin yanında bulundu. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Müdahale ve kriminal inceleme:

Polis ekipleri olay yerine intikal ederek çevre güvenliğini sağladı ve delil toplama çalışmasına başladı. Evin içi ve çevresinde yapılan kontroller çerçevesinde bulgular kayıt altına alındı; adli tıp işlemleri için cenaze otopsiye sevk edildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü bildirdi.

Şüphelinin durumu ve soruşturmanın seyri:

Gözaltına alınan H.C. hakkında, beyanlar doğrultusunda işlem başlatıldı. Şüphelinin psikolojik sorunlarının bulunduğu iddia edildi; bu iddia soruşturma kapsamında değerlendirilecek. Yetkililer, olayın aydınlatılması için otopsi ve adli soruşturmanın devam ettiğini, kesin neticenin resmi açıklamayla paylaşılacağını belirtti.

BATMAN’DA ANNESİNİ ÖLDÜREN ŞAHIS, EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU

BATMAN’DA ANNESİNİ ÖLDÜREN ŞAHIS, EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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