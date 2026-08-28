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Batman'da asansör güvenliğine ilişkin kapsamlı kontroller

Batman Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asansör montaj firmaları ve binalardaki asansörlerde teknik ve güvenlik denetimleri gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Batman'da asansör güvenliğine ilişkin kapsamlı kontroller

asansör denetimleri:

Batman Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ekipleri, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde asansör montajı yapan firmalar ile binalarda kullanılan asansörleri denetledi.

denetim kapsamı:

Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde, denetçi mühendisler asansörlerin teknik donanımları, güvenlik mekanizmaları, montaj kalitesi ve periyodik bakım durumlarını inceledi.

bulgular ve alınacak tedbirler:

Muhtemel kazaların önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerde mevzuata aykırı durumlar ve aksaklıklar tespit edildiğinde firmalara uyarılarda bulunularak eksikliklerin giderilmesi istendi. Uyarıların ardından gerekli düzeltmelerin takip edileceği bildirildi.

Yetkililer, denetimlerin il genelinde devam edeceğini vurgulayarak vatandaşları, insan sağlığı ve can güvenliği açısından tehlike oluşturduğunu düşündükleri asansörleri ALO 130 Ürün Güvenliği İhbar ve Şikâyet Hattı’na bildirmeye çağırdı.

EKİPLER, KENT GENELİNDE ASANSÖR MONTAJI YAPAN FİRMALAR İLE BİNALARDA KULLANILAN ASANSÖRLERİ...

EKİPLER, KENT GENELİNDE ASANSÖR MONTAJI YAPAN FİRMALAR İLE BİNALARDA KULLANILAN ASANSÖRLERİ DENETLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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