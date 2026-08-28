Elektrik kesintisi Eskişehir'de trafik akışını aksattı

Eskişehir'de elektrik kesintisi ulaşımı etkiledi:

Bugün saat 15.20 sıralarında Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi ve çevresinde başlayan elektrik kesintisi, bölgedeki altyapıyı etkileyerek trafik ışıklarının sönmesine yol açtı. Kısa sürede bazı kavşaklarda düzen sağlanamayınca sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Kesintinin görüldüğü noktalar:

Şehrin en merkezi güzergâhlarından Şair Fuzuli Caddesi ve Atatürk Caddesi üzerinde ışıkların çalışmaması nedeniyle kavşak geçişlerinde karışıklık meydana geldi. Özellikle cadde bağlantılarında araçlar arasında öncelik belirleme güçleşti, trafik akışı yavaşladı.

Trafiğin normale dönüşü ve yaşanan sıkıntılar:

Araç sürücüleri cadde geçişlerinde sıkıntı yaşarken, yayalar da güvenli şekilde karşıdan karşıya geçmekte fırsat bulamadı. Bölgedeki elektrik akışının normale dönmesiyle birlikte trafik akışı yeniden düzeldi; olay sırasında ciddi bir kaza veya yaralanma bildirilmedi.

ESKİŞEHİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİNE BAĞLI OLARAK TRAFİK IŞIKLARININ YANMADIĞI BÖLGEDE HEM ARAÇ SÜRÜCÜLERİ HEM DE YAYALAR ZOR ANLAR YAŞADI.