İncirliova'da ulaşım önceliği Karabağ yolunda

çalışmanın kapsamı:

İncirliova Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında ilçenin önemli ulaşım akslarından Karabağ Yolu genişletilerek sathi kaplama ile yenileniyor. Proje, özellikle Karabağ, İkizdere ve Hürriyet mahallelerini kullanan vatandaşların erişimini kolaylaştırmayı ve yolun dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

çalışmanın hedefleri ve uygulama:

Yapılan düzenlemeyle yolun hem genişletilmesi hem de sathi kaplama uygulanması öngörülüyor; böylece ulaşımın daha modern, güvenli ve konforlu hale getirilmesi planlanıyor. Çalışma, ilçe genelindeki bağlantı yollarıyla uyumlu bir program dahilinde yürütülüyor ve farklı mahallelerin ulaşım ihtiyaçları dikkate alınıyor.

başkan kaya'nın açıklamaları:

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, proje ve benzeri altyapı yatırımlarının ilçede aralıksız sürdüğünü vurgulayarak konuşmasında şunları söyledi: "İlçemizin birçok noktasında yol yapım ve yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Her hafta önemli bir hizmeti hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Yazıdere Mahallesi giriş yolumuz yapılıyor, Yazıdere-Acarlar Mahallesi bağlantı yolumuzda çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi de ilçemizin en önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Karabağ yolumuzu yeniliyoruz. Devletimizle ve Büyükşehir Belediyemizle olan güçlü iş birliğimizin sonuçlarını sahada hizmet olarak görüyoruz. Karabağ yolumuz da bu güçlü iş birliğinin önemli bir parçası. Yapacağımız çalışma ile yolumuzu hem genişletecek hem de daha sağlam ve güvenli hale getireceğiz. Yapılan bu hizmetin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum"

Başkan Kaya, çalışmaların hazırlanan planlamalara göre devam edeceğini belirterek vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmesi için yatırımların sürdürüleceğini ifade etti.

destek ve teşekkür:

Karabağ Yolu projesinin hayata geçirilmesindeki katkıların altını çizen Aytekin Kaya, desteği nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti: "Vatandaşlarımızın daha güvenli, konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak için çalışmalarımız yaptığımız planlamalar doğrultusunda devam edecek. Bu değerli yatırımı ilçemize kazandıran ve Karabağ Yolumuzun yenilenmesini sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na gönülden teşekkür ediyorum"

Yetkililer, projenin bölge trafiğine olumlu katkı sağlayacağını ve tamamlandığında mahallelerin günlük yaşamında somut iyileşmeler getireceğini belirtiyor.

İNCİRLİOVA BELEDİYESİ İLE AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİNDE BAŞLATILAN ÇALIŞMALARLA İLÇENİN ÖNEMLİ ULAŞIM GÜZERGAHLARINDAN KARABAĞ YOLU GENİŞLETİLEREK SATHİ KAPLAMA İLE YENİLENİYOR.