Bayat çıkışında trafik çarpışması: kamyonet ve otomobilde 3 kişi yaralandı

Kaza yeri ve araçlar:

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi çıkışında meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre 03 HL 922 plakalı otomobil ile 03 AFY 788 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın nedeni şu an için henüz belirlenemedi.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada, aralarında sürücülerin de bulunduğu 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve sağlık kuruluşlarına sevk etti.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Kaza sonrası bölgeye intikal eden polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, kazayla ilgili detaylı çalışmanın sürdüğünü ve yol güvenliğinin sağlanması için tedbirlerin alındığını bildirdi.

AFYONKARAHİSAR'DA KAMYONET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU YAŞANAN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.