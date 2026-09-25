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Jandarma takibinde yakalandı: Tekkeköy'de bin 395 sentetik hap ele geçirildi

Tekkeköy'de jandarma takibi sonucu şüphelinin aracında ve ikametinde bin 395 sentetik ecza hap, metamfetamin ve kullanım aparatları ele geçirildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Jandarma takibinde yakalandı: Tekkeköy'de bin 395 sentetik hap ele geçirildi

Tekkeköy'de jandarma operasyonu

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında S.T.'nin kullandığı aracı takibe aldı. Takip sırasında görevlileri fark eden Topal, araçtan dışarı bir poşet attı.

operasyon detayları:

Ekiplerce yakalanan Topal'ın attığı poşet ile araç ve ikamette yapılan aramalarda bin 395 adet sentetik ecza hap, bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

şüpheliye ilişkin işlemler:

Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.T., uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

SAMSUN’UN TEKKEKÖY İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1395 ADET...

SAMSUN’UN TEKKEKÖY İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1395 ADET SENTETİK ECZA HAP, BİR MİKTAR METAMFETAMİN VE UYUŞTURUCU KULLANMA APARATLARI ELE GEÇİRİLİRKEN, S.Y., GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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