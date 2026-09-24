Dolar 48,8519 +0,04%
Euro 55,7554 +0,17%
Bist 13.209,64 -0,32%
Altın Gram 6.780,38 -0,03%
EUR/USD 1,1393 +0,05%
Brent Petrol 98,26 +0,14%
--°

Bayburt'ta hafızlık yolculuğunu tamamlayan gençlere belge takdim edildi

Bayburt İl Müftülüğü'ne Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayıp Diyanet tespit sınavlarında başarılı olan öğrencilere belgeleri törenle verildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 08:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bayburt'ta hafızlık yolculuğunu tamamlayan gençlere belge takdim edildi

Bayburt'ta hafızlara belgeleri takdim edildi

Bayburt İl Müftülüğü çatısı altındaki Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hafızlık tespit sınavlarında başarılı olan öğrencilere belgeleri düzenlenen bir törenle verildi. Tören, il müftülüğü binasında gerçekleştirildi ve öğrencilere belgeleri takdim edildi.

Müftünün vurguları:

Müftü Bayram Danacı, törendeki konuşmasında hafızlığın hem bireysel hem de toplumsal açıdan taşıdığı öneme dikkat çekti. Danacı, hafızlığı tamamlamanın bir hedef değil, öğrenilenlerin ömür boyu muhafaza edilmesi gereken bir sorumluluk olduğunu belirtti ve bu birikime sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Gelecek için tavsiyeler:

Müftü Danacı, hafızlara bundan sonraki eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar dileyerek, edindikleri bilgi ve disiplini sürdürmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Tören, hafızlara belgelerinin verilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

BAYBURT’TA HAFIZLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERE BELGELERİ VERİLDİ

BAYBURT’TA HAFIZLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERE BELGELERİ VERİLDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kapağı kapalı zannedilen lavabo açıcı sızıntı yaptı, yüzde 15 yanıkla tedavi edi...
images

okullar açıldı, enfeksiyon artışı panik değil; uzman önerileriyle açıklıyor
images

Hatem hastanesine katılan Dr. Meliha Hafız multidisipliner rehabilitasyona güç k...
images

Kanser tedavisi görenler için sonbahar-kış önlemleri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yahşihan operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı

Tarihi İskenderun lisesi yeniden eğitime hazırlanıyor

Jandarma, 300 kilo fıstığın peşini bırakmadı ve zanlıları fabrikada yakaladı

Kapadokya Japonya’da ziyaretçilerin ilgisini topladı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği