Bayburt'ta hafızlık yolculuğunu tamamlayan gençlere belge takdim edildi

Bayburt'ta hafızlara belgeleri takdim edildi

Bayburt İl Müftülüğü çatısı altındaki Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hafızlık tespit sınavlarında başarılı olan öğrencilere belgeleri düzenlenen bir törenle verildi. Tören, il müftülüğü binasında gerçekleştirildi ve öğrencilere belgeleri takdim edildi.

Müftünün vurguları:

Müftü Bayram Danacı, törendeki konuşmasında hafızlığın hem bireysel hem de toplumsal açıdan taşıdığı öneme dikkat çekti. Danacı, hafızlığı tamamlamanın bir hedef değil, öğrenilenlerin ömür boyu muhafaza edilmesi gereken bir sorumluluk olduğunu belirtti ve bu birikime sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Gelecek için tavsiyeler:

Müftü Danacı, hafızlara bundan sonraki eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar dileyerek, edindikleri bilgi ve disiplini sürdürmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Tören, hafızlara belgelerinin verilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

BAYBURT’TA HAFIZLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERE BELGELERİ VERİLDİ