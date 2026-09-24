Maslak'ta Tera Tower tadilatla gözlemlendi: soruşturma ve kiralama iddiası gündemde

Maslak'ta drone görüntüleri binadaki çalışmaları ortaya koydu

Sarıyer Maslak'ta yer alan Tera Tower Maslak, havadan yapılan çekimlerle yeniden gündeme geldi. Görüntülerde binanın cephesinde ve çevresinde yürütülen tadilat çalışmaları dikkat çekti; binanın üzerinde "Tera Tower Maslak" yazısının bulunduğu görüldü.

Adli süreç ve mal varlığı kararının etkisi:

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in de bulunduğu 11 şüphelinin mal varlığına el konulmasına karar verildi. Bu kararın açıklanmasının ardından Tera Grubu ile bağlantılı gayrimenkul projeleri ve ilişkili şirketlerin faaliyetleri yeniden inceleniyor.

Peker GYO açıklaması ve kira iddiası:

Peker GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasına göre, şirketin bağlı ortaklığı DIGH Maslak ile Tera Yatırım Bankası arasında binanın tamamının kiralanmasına ilişkin bir sözleşme imzalandığı bildirildi; sözleşme tarihi olarak 31 Aralık 2025 kaydedildi. Peker GYO, binayı portföyündeki ticari gayrimenkuller arasında gösteriyor.

Ayrıca, Tera Bank’ın internet sitesinde kurumun genel müdürlük adresi olarak Maslak ifadesi yer alıyor; bu durum da binayla kurulan bağa işaret ediyor. Havadan elde edilen görüntüler ve kurum açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde, hem fiziki durum hem de hukuki süreçler binanın geleceğine dair sorular doğuruyor.

Görüntülerde açıkça görülen tadilat faaliyetlerinin niteliği ve kapsamı hakkında resmi bir açıklama bulunmazken, ilgili tarafların KAP üzerinden paylaştığı bilgiler ile adli süreçler, binanın kullanım planı ve mülkiyet/işletme ilişkilerine dair tartışmaları canlı tutuyor.

Maslak'taki Tera Tower böyle görüntülendi