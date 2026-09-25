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Bayburt’ta sonbahar aşı ve küpeleme seferberliği

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri, 2026 sonbaharında üreticilerin işletmelerinde hayvanların sağlık kontrolleri, aşı ve küpeleme yapıyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:20

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt’ta sonbahar aşı ve küpeleme seferberliği

bayburt'ta sonbahar dönemi saha çalışmaları:

Bayburt’ta 2026 yılı sonbahar dönemi kapsamında hayvanların sağlık kontrolleri, koruyucu aşılamalar ve küpeleme işlemleri sahada yürütülüyor. Çalışmalar, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki veteriner hekimler tarafından planlı şekilde gerçekleştiriliyor.

uygulama ve kayıt işlemleri:

Veteriner hekimler üreticilerin işletmelerine giderek hayvanların genel sağlık durumunu değerlendiriyor, gerekli görülen koruyucu aşıları uyguluyor ve kayıt-takip amacıyla küpeleme işlemlerini tamamlıyor. Küpeleme, hayvanların izlenebilirliğini sağlamak ve kayıt sistemleriyle uyumlu biçimde sürdürmek için yapılıyor.

amaç ve sahadaki sürdürülebilirlik:

Bu çalışmaların temel hedefi, bölgedeki hayvan sağlığını korumak ve sürdürülebilir hayvancılığı desteklemek. Sahadaki uygulamalar, hastalıkların önlenmesi ve işletmelerin kayıt altına alınması yoluyla hem hayvan refahına hem de üreticilerin uzun vadeli ekonomik güvenliğine katkı sağlıyor. İl müdürlüğü yetkilileri, sonbahar dönemi aşılama ve küpeleme çalışmalarının sahada devam ettiğini belirtti.

BAYBURT’TA HAYVANLARA SONBAHAR DÖNEMİ AŞI VE KÜPELEME ÇALIŞMASI YAPILIYOR

BAYBURT’TA HAYVANLARA SONBAHAR DÖNEMİ AŞI VE KÜPELEME ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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