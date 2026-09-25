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Bursa pasajında malikinden fotoğraflı uyarı: tuvalet yapanlar duvarda

Osmangazi'de bir pasaj sahibi, kepenk önünde gece tuvalet yapanların güvenlik kamerası fotoğraflarını bastırıp duvara astı; notlarla uyarı yaptı ve tepki çekti.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:35

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bursa pasajında malikinden fotoğraflı uyarı: tuvalet yapanlar duvarda

Olayın ayrıntıları:

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir pasajın kepenkleri önünün gece saatlerinde tuvalet olarak kullanılması, işletme sahibinin sabrını taşıdı. İş yeri sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceleyerek, tuvaletini yapan kişilerin görüntülerini fotoğrafa dönüştürdü ve bunları pasaj duvarına astı.

Duvara asılan fotoğrafların yanında dikkat çekici notlar da yer aldı. Fotoğraflardan birinde "Gece saatlerinde pasajımızı tuvalet olarak kullanan arkadaşlar gülümseyin" ifadesi bulunurken, diğerlerinde "Yetenek Sizsiniz, yakında" ve en dikkat çekeni olarak "Buraya işeyen kendini YouTube’da bulur" gibi uyarılar göze çarptı. Pasaj sahibi ayrıca "Kameralı güvenlik sistemiyle 7/24 kontrol edilmektedir" notuyla mesaj verdi.

Uygulamanın amacı ve işleyişi:

İşletme sahibinin yöntemi, tekrarlanan rahatsızlığı önlemeye yönelik doğrudan bir hizmet içi çözüm olarak değerlendirildi. Güvenlik kameralarından alınan karelerin basılarak görünür bir yere asılması, hem suç teşkil eden davranışa dikkat çekiyor hem de potansiyel sorumlular için bir caydırıcı unsur oluşturmayı hedefliyor.

Bu yaklaşım, resmi yaptırım veya müdahale beklenmeden işletme sahibinin kendi mekanında başvurduğu pratik bir önlem olarak öne çıktı. Fotoğrafların üzerine iliştirilen mizahi ve uyarıcı notlar, uygulamanın yerel halk arasında konuşulmasını sağladı.

Vatandaş tepkileri ve gündeme dönüşü:

Duvara asılan fotoğrafları gören çevre sakinleri ve esnaf arasında değişik tepkiler oldu; bazıları gülerek karşıladı, bazıları ise daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Uygulama kısa sürede mahalle gündemine girdi ve sosyal çevrede konuşulmaya başlandı.

İşletme sahibinin bu yöntemi, küçük işletmelerin karşılaştığı kent içi asayiş sorunlarına yaratıcı ve doğrudan çözümler üretebildiğini gösteren bir örnek olarak değerlendirildi.

BURSA’DA PASAJ SAHİBİNDEN ‘İBRETLİK’ ÇÖZÜM: TUVALETİNİ YAPANLARI TEK TEK DUVARA ASTI

BURSA’DA PASAJ SAHİBİNDEN ‘İBRETLİK’ ÇÖZÜM: TUVALETİNİ YAPANLARI TEK TEK DUVARA ASTI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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