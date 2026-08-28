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Bayrampaşa'daki yolsuzluk soruşturmasında 78 şüpheli için iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevden uzaklaştırılan Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 78 şüpheli hakkında yolsuzluk iddianamesi düzenledi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bayrampaşa'daki yolsuzluk soruşturmasında 78 şüpheli için iddianame

Bayrampaşa'daki yolsuzluk iddianamesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, görevden uzaklaştırılan Hasan Mutlu ile birlikte toplam 78 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalar yer aldı.

suçlamaların kapsamı:

Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında "rüşvet", "zimmet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik", "imar kirliliğine neden olma" ve "çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği" gibi suçlardan dava açılması talep edildi.

iddianamede belirtilen taraflar:

Metinde, 1 suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur ve 3 müşteki şüpheli bulunduğu kaydedildi. Savcılık, söz konusu iddialar çerçevesinde şüphelilerin yargılanmasını talep etti.

süreç ve mevzuat perspektifi:

Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Hasan Mutlu da iddianame kapsamında yer alıyor; savcılığın hazırladığı iddianameyle şüphelilerin hakkında dava açılması istendi. İddianamenin sunulmasının ardından süreç, dava yoluyla yargılamaya evrilecek.

Bayrampaşa Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında 78 şüpheli hakkında iddianame

Bayrampaşa Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında 78 şüpheli hakkında iddianame

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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