Birlikten güç doğar: 30 Ağustos'un mirası

ASİD başkanından 30 Ağustos mesajı:

Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda günün önemine dikkat çekti. Dr. Yıldırım, "30 Ağustos Türk milleti'nin vatan sevgisini en güçlü şekilde yansıtan tarihi bir zaferdir" sözleriyle zaferin anlamını özetledi.

Zaferin taşıdığı değerler:

Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan bu zaferin Türk milletinin bağımsızlığına, vatanına ve bayrağına verdiği değeri tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Mesajında toplumsal dayanışma ve ortak sorumluluk bilinci'nin 30 Ağustos'un bizlere bıraktığı en değerli miras olduğunu vurguladı.

Gelecek kuşaklara taşıma sorumluluğu:

Dr. Yıldırım, bu mirası korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın herkesin ortak görevi olduğunu ifade ederek, 30 Ağustos'un taşıdığı birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun ülkenin geleceğine yönelik çalışmalara güç vermesini diledi.

Mesajını sonlandırırken Yıldırım, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

ANADOLU SAĞLIK İŞLETMELERİ DERNEĞİ (ASİD) GENEL BAŞKANI DR. YUSUF ZİYA YILDIRIM, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI.