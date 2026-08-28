Bdh'de anne sütü farkındalığı güçlendirildi

Bdh'de anne sütü ve emzirme eğitimi yapıldı

Bayburt Devlet Hastanesi (BDH) konferans salonunda düzenlenen eğitimde hastane çalışanları, anneler ve hasta yakınları bir araya geldi. Program, ebe Şeyda Güler tarafından verildi ve katılımcılara anne sütünün bebek sağlığı açısından taşıdığı önem kapsamlı biçimde aktarıldı.

eğitimde öne çıkan konular:

Sunum, 'İlk Aşı, İlk Koruma, İlk Yatırım' başlığı altında; anne sütünün yenidoğan bağışıklığı, beslenme değeri ve duyusal-bağımlılık gelişimine katkıları gibi temel başlıklara odaklandı. Eğitimde emzirmenin doğru uygulanmasına ilişkin pratik bilgiler ve emzirme sürecinde karşılaşılabilecek zorluklara yönelik öneriler paylaşıldı.

katılımcı profili ve amaç:

Programın hedefi, hem sağlık personelinin hem de ailelerin anne sütü ve emzirme konusundaki farkındalığını artırmak olarak belirlendi. Toplantı, katılımcıların sorularına verilen yanıtlarla interaktif biçimde sürerken, anne-bebek sağlığının korunmasına vurgu yapıldı ve anne sütünün önemine dair bilinçlenme hedeflendi.

BDH'DE ANNE SÜTÜ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI