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Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'ten millî takımların geleceği için Bahçeli ziyareti

Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, UWW adayı Namık Aliyev'le birlikte Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek millî takımlar için destek talep etti ve hediyelerini sundu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Merve Çelik

Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'ten millî takımların geleceği için Bahçeli ziyareti

Görüşmenin detayları:

Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve UWW başkan adayı Namık Aliyev, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Akgül, ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu ve görüşmede güreşin geleceği üzerine değerlendirmeler yapıldığını bildirdi.

Sunulan armağanlar:

Ziyarette federasyon heyeti, kurt figürlü milli takım mayosunu çerçeveleyerek Bahçeli'ye takdim etti. Ayrıca, Hakkari Cilo Dağları'nda gerçekleştirilen organizasyondan bir kare; Türk bayrağı, güreş ve Anadolu coğrafyasını bir araya getiren fotoğraf da hediye edildi. Heyet, bu armağanların hem sportif hem de sembolik bir anlam taşıdığını vurguladı.

Güreşin geleceği ve talepler:

Akgül, görüşmede Türk ve dünya güreşinin geleceği için destek talep ettiklerini belirtti ve Türk dünyasının birlik ve beraberliğine verdiği önem nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etti. Federasyon, ata sporumuzun yalnızca Türkiye'de değil, Türk dünyasında da güçlendirilmesi yönünde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Görüşme, federasyonun ulusal takımların geleceğine ilişkin stratejilerini paylaşma, uluslararası hedeflere yönelik iş birliği arayışını güçlendirme ve siyaset kurumlarından sürdürülebilir destek alma amacını taşıdı. Heyet, Bahçeli'nin kabulleri ve verdikleri destek için şükranlarını iletti.

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI TAHA AKGÜL VE RIZA KAYAALP, MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL...

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI TAHA AKGÜL VE RIZA KAYAALP, MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’Yİ ZİYARET ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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