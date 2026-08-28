Cezayir'de can kaybı sonrası üç günlük ulusal yas ilanı

Devlet başkanının açıklaması:

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ülkede çıkan orman yangınlarında 12 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan etti. Tebbun yaptığı yazılı açıklamada, yas süresince bayrakların yarıya indirileceğini ve ulusal düzeydeki kutlama ile spor etkinliklerinin iptal edileceğini bildirdi.

yangınların seyri ve alınan önlemler:

Ülkede son dönemde etkili olan şiddetli sıcak hava dalgasıyla başlayan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Cumhurbaşkanının kararında, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı mesajı yer aldı ve devlet yetkililerinin koordinasyonunun güçlendirileceği vurgulandı. Tebbun, "Bu trajedinin ardından, 3 günlük ulusal yas ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yas ilanı, toplumsal hassasiyeti ve krizin hemen ardından alınan sembolik tedbirleri ortaya koyuyor. Ülke genelinde iptal edilen etkinlikler ve yarıya indirilen bayraklar, resmi dönemin yanı sıra toplumsal birlik çağrısı olarak da değerlendiriliyor.

Resmi yetkililer ve kurtarma ekiplerinin yangınla mücadele çalışmalarına devam ettiği, zarar gören bölgeler ve etkilenen ailelere ilişkin destek çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Cumhurbaşkanının başsağlığı mesajı, ülkenin zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekiyor ve kayıplar nedeniyle duyulan üzüntüyü ifade ediyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, orman yangınlarında 12 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti.