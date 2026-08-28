Dolar 48,2399 +0,50%
Euro 56,2277 +0,02%
Bist 14.563,25 -0,08%
Altın Gram 7.213,77 -0,27%
EUR/USD 1,1652 -0,06%
Brent Petrol 88,37 -0,17%
--°

Cezayir'de can kaybı sonrası üç günlük ulusal yas ilanı

Cezayir'de orman yangınlarında 12 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun üç günlük ulusal yas ilan etti, etkinlikler iptal edildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Cezayir'de can kaybı sonrası üç günlük ulusal yas ilanı

Devlet başkanının açıklaması:

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ülkede çıkan orman yangınlarında 12 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan etti. Tebbun yaptığı yazılı açıklamada, yas süresince bayrakların yarıya indirileceğini ve ulusal düzeydeki kutlama ile spor etkinliklerinin iptal edileceğini bildirdi.

yangınların seyri ve alınan önlemler:

Ülkede son dönemde etkili olan şiddetli sıcak hava dalgasıyla başlayan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Cumhurbaşkanının kararında, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı mesajı yer aldı ve devlet yetkililerinin koordinasyonunun güçlendirileceği vurgulandı. Tebbun, "Bu trajedinin ardından, 3 günlük ulusal yas ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yas ilanı, toplumsal hassasiyeti ve krizin hemen ardından alınan sembolik tedbirleri ortaya koyuyor. Ülke genelinde iptal edilen etkinlikler ve yarıya indirilen bayraklar, resmi dönemin yanı sıra toplumsal birlik çağrısı olarak da değerlendiriliyor.

Resmi yetkililer ve kurtarma ekiplerinin yangınla mücadele çalışmalarına devam ettiği, zarar gören bölgeler ve etkilenen ailelere ilişkin destek çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Cumhurbaşkanının başsağlığı mesajı, ülkenin zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekiyor ve kayıplar nedeniyle duyulan üzüntüyü ifade ediyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, orman yangınlarında 12 kişinin hayatını kaybetmesinin...

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, orman yangınlarında 12 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İskenderun’da adliye kavşağı kent estetiğine yeni bir soluk getirdi
images

Marmaris'te zafer coşkusuna gemi ziyareti: TCSG-904 kapılarını açıyor
images

Taksim camii'nde şehitler anısına 30 ağustos mevlidi
images

Washington’da zafer bayramı resepsiyonunda özgüven ve bölgesel sahiplenme mesajı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sultangazi'de çocuk odasında başlayan yangın ev sakinlerini tedbir amaçlı tahliye ettirdi

İslam dünyasının yeni temsilcisi Moritanyalı İsmail Ould Cheikh Ahmed genel sekreter oldu

Taksim camii'nde şehitler anısına 30 ağustos mevlidi

Müşküle'nin altyapısı yenilendi, mahalle yolları konfora hazırlanıyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza