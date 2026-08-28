Trakyaka yönetim kurulu Iğneada'da Kırklareli öncelikli projeleri değerlendirdi

Trakyaka yönetim kurulu Kırklareli toplantısında bir araya geldi

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, 2026 yılı Ağustos ayı olağan toplantısını Kırklareli sınırları içindeki İğneada'da gerçekleştirdi. Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı ve Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlık etti.

Toplantının gündemi ve önceki kararların değerlendirilmesi:

Oturum, bir önceki toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesiyle başladı. Genel Sekreter Mahmut Şahin, Yönetim Kurulu'na TÜBİTAK TÜGİP ile yürütülmesi hedeflenen Gıda Sanayi Alternatif Mali Destek Programı hakkında ayrıntılı bilgi verdi ve programın bölgeye sağlayacağı potansiyel katkılar tartışıldı.

Proje teklifleri, raporlar ve planlama:

Yönetim Kurulu, 43. Askeri Bakım Fabrikası Jiletli Tel İmalatı Güdümlü Proje önerisini ele aldı. Toplantının ilerleyen safhasında Genel Sekreter Mahmut Şahin, AB proje başvuruları ve Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2026 Ara Faaliyet Raporu hakkında üyeleri bilgilendirdi; raporda yer alan faaliyetler ve takip gerektiren hususlar değerlendirildi.

Görüşmelerin ardından, 2027 yılı Çalışma Programı ile 2027-2029 yıllarını kapsayan Sonuç Odaklı Program (SOP) yönetim planları hakkında tartışmalar yapıldı. Yönetim Kurulu ayrıca Trakya Tohum A.Ş. faaliyetleri hakkında sunulan bilgileri de inceledi.

Toplantı, dilek ve temennilerin sunulmasıyla sona erdi. Kararların uygulanmasına yönelik zamanlama ve sorumluluk dağılımı hakkında izleme mekanizmalarının güçlendirilmesi vurgulandı.

Katılımcılar ve temsilciler:

Toplantıda; Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Sezai Irmak ve Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş hazır bulundu.

Yapılan değerlendirmeler, bölge odaklı destek programlarının yönlendirilmesi ve uygulanacak projelerin izlenmesi açısından önem taşıyor; alınan kararların önümüzdeki dönemde yerel kalkınma hedeflerine etkisi takip edilecek.

TRAKYAKA YÖNETİM KURULU KIRKLARELİ'NDE TOPLANDI