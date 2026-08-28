Kışlık salça mesaisi başladı: Gaziantep'te biber üretiminde yoğun tempo

Gaziantep'te kışlık salça üretimi tesislerde yoğunlaştı

Gaziantep'te kış sofralarının vazgeçilmezi biber salçası için üretim tesislerinde sezon açıldı. Tarlalardan toplanan biberler, tesislere getiriliyor; burada kadın çalışanlar tarafından titizlikle temizlenip makinelerde çekiliyor, ardından güneşte kurutularak kıvama getiriliyor. Hazırlanan partiler müşterilere teslim edilene kadar özenle muhafaza ediliyor.

Biberler tarladan tesise:

Her yıl olduğu gibi bu sezon da çevre bölgelerden tedarik dikkat çekiyor. Bölgedeki üretim, özellikle Hatay, Kahramanmaraş ve İslahiye başta olmak üzere tarlalardan sağlanırken, işletme sahibi İbrahim Kaya tesislerine zaman zaman Kilis gibi yakın kentlerden de biber getirildiğini belirtiyor. Biberler önce tartılıyor, ardından kadın çalışanlarca temizleniyor; özel makinelerde çekilerek salça kıvamına getiriliyor ve son aşamada güneşte veya uygun ortamlarda kurutuluyor.

Üretim miktarı ve fiyatlandırma:

İşletmelerdeki yoğunluk sezonda günlük işleme kapasitesinin yüksek olduğunu gösteriyor. Tesislerde günlük ortalama 30 ton biber çekilirken, ham biberin kilogram fiyatı 35-40 TL arasında değişiyor. İbrahim Kaya, "Biber salçası, Gaziantep'imizin vazgeçilmezi. Her yıl ağustos ayında başlar. Kasım ayına kadar devam eder. Burada çekerek salça haline getirdiğimiz biberler, Hatay'dan, Kahramanmaraş'tan ve Kilis'ten getirdiğimiz biberleri kullanıyoruz" diye konuştu. Kaya, ayrıca 100 kilogram biberden ortalama 13-14 kilogram salça elde ettiklerini ve tüketiciye satılan kilogram fiyatının 400 TL olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır tesislerde salça yaptırdıklarını söyleyen tüketici Hacı Mehmet Bulut ise süreci şu sözlerle anlattı: "Her yıl salça yaptırıyoruz. Burada biberimizi tartıp alıyorlar. Sonra sıraya girerek, temiz bir şekilde işlemden geçiriyorlar. Çok titiz bir şekilde de salçamızı üretiyorlar. Biz de dama serip kurutuyoruz ve sofralarımızın vazgeçilmezi salçamızı kış boyunca tüketiyoruz." Bu sezon da Gaziantepli vatandaşların salça için tesislere yoğun ilgi gösterdiği gözlemleniyor.

Üreticiler ve tüketiciler, yerel salçanın lezzetinin yanı sıra üretim sürecindeki titizlik ve yerel tedarik ağı sayesinde bölge mutfağındaki öneminin sürdüğünü vurguluyor.

GAZİANTEP'TE KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZ LEZZETLERİNDEN OLAN BİBER SALÇASI İÇİN ÜRETİM TESİSLERİNDE YOĞUN MESAİ BAŞLADI.