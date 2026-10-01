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Belediyenin imkânları sizin için: başkan vekili Biba'dan öğrencilere destek çağrısı

Şahin Biba, Mudanya Üniversitesi'ndeki görüşmede belediyenin imkânlarının öğrencilere açık olduğunu, ihtiyaç halinde destek verileceğini söyledi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Belediyenin imkânları sizin için: başkan vekili Biba'dan öğrencilere destek çağrısı

Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Şahin Biba'dan öğrencilere destek mesajı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Mudanya Üniversitesi'ni ziyaret ederek üniversite yöneticileri ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kesik ve Üniversite Genel Sekreteri Ali Mollasalih de yer aldı. Biba, toplantı ve sohbetlerinde belediyenin gençlere yönelik yaklaşımını ve sunmaya hazır olduğu desteği anlattı.

Ziyaret ve görüşmenin ayrıntıları:

Başkan Vekili Biba, üniversite yönetimiyle yapılan görüşmenin ardından öğrencilerle konuştu. Görüşmede eğitim-öğretim sürecinin akademik boyutunun yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin önemine vurgu yapıldı. Öğrencilerle yapılan sohbetlerde kampüs yaşamı, toplulukların rolü ve gençlerin beklentileri detaylı şekilde ele alındı.

Toplantıda isimleri geçen yetkililerle karşılıklı değerlendirmelerin yapıldığı; üniversite ile Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği imkânlarının değerlendirildiği ifade edildi. Biba, gençlerin öneri ve taleplerini dinleyerek belediye kaynaklarının nasıl kullanılabileceğine dair notlar aldı.

Gençlere destek ve öğütler:

Öğrencilere hitaben konuşan Başkan Vekili Biba, üniversite yıllarının hayatın ilerleyen dönemleri için temel birikim sağladığını belirtti. Öğrenci topluluklarının ekip çalışması, sorumluluk alma ve saha deneyimi kazandırdığına dikkat çekti ve bu yapıların önemini vurguladı.

“Büyükşehir Belediyesi olarak yanınızdayız. Neye ihtiyacınız olursa bizden destek isteyebilirsiniz. Bunu yaparken de hiçbir zaman mahcubiyet duymayın. Çünkü belediyenin imkânları zaten sizlerin imkânlarıdır. Biz sizin olanı size sunuyoruz.” sözleriyle Biba, belediyenin imkanlarının öğrencilere açık olduğunu ve taleplerin iletilmesi halinde destek verilmesinin önceliklerinden biri olduğunu ifade etti.

Ayrıca gençlere meslek yaşamına atıldıklarında yaptıkları işi yalnızca geçim kaynağı olarak görmemeleri, seçtikleri mesleğin topluma nasıl dokunacağını düşünmeleri öğüdünde bulundu. Biba, öğrencilerden hem mesleki bilgi hem de genel kültürlerini geliştirerek kendilerini diğerlerinden bir adım öne çıkaracak şekilde çalışmaları istedi.

Ziyaret, öğrencilerle fotoğraf çekimleri ve topluluk temsilcilerinin taleplerinin alınmasıyla son buldu. Başkan Vekili Biba, belediyenin imkânlarının ölçüsünde gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini tekrar vurguladı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, MUDANYA ÜNİVERSİTESİ’NDE GENÇLERE SESLENDİ:...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, MUDANYA ÜNİVERSİTESİ’NDE GENÇLERE SESLENDİ: "BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK YANINIZDAYIZ. NEYE İHTİYACINIZ OLURSA BİZDEN DESTEK İSTEYEBİLİRSİNİZ. BUNU YAPARKEN DE HİÇBİR ZAMAN MAHCUBİYET DUYMAYIN. ÇÜNKÜ BELEDİYENİN İMKANLARI ZATEN SİZLERİN İMKANLARIDIR. BİZ SİZİN OLANI SİZE SUNUYORUZ."

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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