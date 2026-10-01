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Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Kayseri Kocasinan'da köprüye çıkan M.K., polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin 1 saat süren ikna çalışmasıyla köprüden indirildi ve karakola götürüldü.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 02:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerindeki köprüde ortaya çıkan olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, köprüye çıkan kişi M.K. idi. Vatandaşların ihbarı sonrası gelen ekipler güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapadı. İtfaiye ekipleri köprünün altına olası bir düşmeye karşı şişme yatak kurarken, sağlık ekipleri hazır bekledi. Polis ekipleri yaklaşık 1 saat boyunca şahsı atlamaktan vazgeçirmek için ikna çalışmalarını sürdürdü.

Müdahale ve sonuç:

Polisin uzun süren çabası sonucunda M.K. köprünün ucundan güvenli bölgeye çekildi ve ekipler tarafından köprüden indirildi. Olayda yaşamı tehlikeye atacak bir durum önlendi. M.K., ifadesinin alınması için karakola götürüldü; olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin hazır bulunması dikkat çekti.

Yetkililer ve müdahale ekiplerinin koordineli çalışması, trafik güvenliğinin sağlanması ve itfaiyenin aldığı önlemler, olası daha ağır sonuçların önüne geçti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE İNTİHAR ETMEK İÇİN KÖPRÜYE ÇIKAN, PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU...

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE İNTİHAR ETMEK İÇİN KÖPRÜYE ÇIKAN, PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLEN ŞAHIS POLİS EKİPLERİNİN UZUN UĞRAŞLARI SONUCU İKNA EDİLEREK, KÖPRÜDEN İNDİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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