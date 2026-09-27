Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

2-4 Ekim tarihlerinde Kentpark Festival Alanı'nda düzenlenecek Eskişehir Gastro Fest, üçüncü yılına giriyor. Festival kapsamında Manga, Sıla ve Sagopa Kajmer gibi isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 12 sanatçı sahne alacak.

Festival katılımcıları ve beklenti:

Organizasyona, çoğunluğu Eskişehirli firmalar olmak üzere her sektörden 100'ü aşkın kurumsal marka katılacak. "Şehrin en lezzetli festivali" sloganıyla lokal bir etkinlik olarak başlayan Gastro Fest, bugün Türkiye'nin en büyük festivallerinden biri haline geldi. Etkinliğe, Eskişehir başta olmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarından yaklaşık 50 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Organizatörden değerlendirme:

Eskişehir Gastro Fest organizatörü Ahmet Can Akdemir, festivallerin kentin tanıtımına ve sosyal yaşamına katkısına dikkat çekerek, "Buna en ufak bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Bu süreçte Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin vizyonu çok kıymetli. Eskişehir bir festival alanı kazandı. Kentpark aylar içerisinde yüz binlerce kişi ağırladı" ifadelerini kullandı.

Konser programı:

2 Ekim Cuma

Büyük Ev Ablukada, 21.30

Madrigal, 20.00

Ozbi, 18.30

Tuana, 17.30

3 Ekim Cumartesi

Manga, 21.30

Sagopa Kajmer, 20.00

Ankara Echoes, 18.30

Aisu, 17.30

4 Ekim Pazar

Sıla, 21.30

Dedublüman, 20.00

Yeni Türkü, 18.30

Feride Hilal Akın, 17.30

BU YIL 3'ÜNCÜSÜ DÜZENLENECEK OLAN ESKİŞEHİR GASTRO FEST'TE MANGA, SILA, SAGOPA KAJMER, BÜYÜK EV ABLUKADA, DEDUBLÜMAN, MADRİGAL, ANKARA ECHOES, YENİ TÜRKÜ, OZBİ, TUANA, AİSU VE FERİDE HİLAL AKIN SAHNE ALACAK (ARŞİV)