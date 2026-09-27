Dolar 48,9783 +0,13%
Euro 55,7561 +0,02%
Bist 12.693,09 -1,60%
Altın Gram 6.605,82 -2,92%
EUR/USD 1,1379 -0,13%
Brent Petrol 99,28 +1,89%
--°

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

2-4 Ekim'de Kentpark'ta düzenlenecek Eskişehir Gastro Fest'te 12 sanatçı sahne alacak; festivalde 100'ü aşkın marka ve yaklaşık 50 bin ziyaretçi bekleniyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Doruk Çetin

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

2-4 Ekim tarihlerinde Kentpark Festival Alanı'nda düzenlenecek Eskişehir Gastro Fest, üçüncü yılına giriyor. Festival kapsamında Manga, Sıla ve Sagopa Kajmer gibi isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 12 sanatçı sahne alacak.

Festival katılımcıları ve beklenti:

Organizasyona, çoğunluğu Eskişehirli firmalar olmak üzere her sektörden 100'ü aşkın kurumsal marka katılacak. "Şehrin en lezzetli festivali" sloganıyla lokal bir etkinlik olarak başlayan Gastro Fest, bugün Türkiye'nin en büyük festivallerinden biri haline geldi. Etkinliğe, Eskişehir başta olmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarından yaklaşık 50 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Organizatörden değerlendirme:

Eskişehir Gastro Fest organizatörü Ahmet Can Akdemir, festivallerin kentin tanıtımına ve sosyal yaşamına katkısına dikkat çekerek, "Buna en ufak bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Bu süreçte Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin vizyonu çok kıymetli. Eskişehir bir festival alanı kazandı. Kentpark aylar içerisinde yüz binlerce kişi ağırladı" ifadelerini kullandı.

Konser programı:

2 Ekim Cuma
Büyük Ev Ablukada, 21.30
Madrigal, 20.00
Ozbi, 18.30
Tuana, 17.30

3 Ekim Cumartesi
Manga, 21.30
Sagopa Kajmer, 20.00
Ankara Echoes, 18.30
Aisu, 17.30

4 Ekim Pazar
Sıla, 21.30
Dedublüman, 20.00
Yeni Türkü, 18.30
Feride Hilal Akın, 17.30

BU YIL 3&#039;ÜNCÜSÜ DÜZENLENECEK OLAN ESKİŞEHİR GASTRO FEST&#039;TE MANGA, SILA, SAGOPA KAJMER, BÜYÜK EV...

BU YIL 3'ÜNCÜSÜ DÜZENLENECEK OLAN ESKİŞEHİR GASTRO FEST'TE MANGA, SILA, SAGOPA KAJMER, BÜYÜK EV ABLUKADA, DEDUBLÜMAN, MADRİGAL, ANKARA ECHOES, YENİ TÜRKÜ, OZBİ, TUANA, AİSU VE FERİDE HİLAL AKIN SAHNE ALACAK (ARŞİV)

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor
images

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti
images

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi
images

Sanat güneşi Bodrum’da anıldı: 30. ölüm yıl dönümünde anma programı ve konser

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bekçi kulübesinde ısınma için odun yaktığı iddia edilen kişi ölü bulundu

Park halindeki kamyonetin motoru alev aldı, İpekyolu'nda geriye hurda kaldı

Gebze Millet Bahçesi'ne kazandırılan camide bodrum ve otopark çalışmaları yoğunlaştı

Sit engeliyle harabeye dönen Zile konakları bakım bekliyor

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi