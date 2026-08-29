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Belen’de minik yolcu için itfaiye seferber oldu

Hatay'ın Belen ilçesinde kapısı kilitlenen araçta mahsur kalan bebek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenle çıkarılarak ailesine teslim edildi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Belen’de minik yolcu için itfaiye seferber oldu

Belen’de minik yolcu için itfaiye seferber oldu

Hatay'ın Belen ilçesi Halilbey Mahallesi'nde aracın kapısının kilitlenmesi sonucu içinde mahsur kalan bebek için ekipler bölgeye sevk edildi.

Olayın gelişimi:

İhbarın ardından olay yerine yönlendirilen ekipler, araç içinde mahsur kalan çocuğu bulmak üzere çalışma başlattı. ekiplerin titiz müdahalesiyle bebek tespit edildi ve güvenli şekilde araçtan çıkarıldı.

Müdahale ve son durum:

Kurtarılan bebek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aileye teslim edildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre bebeğin ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BELEN’DE ARAÇ İÇERİSİNDE MAHSUR KALAN BEBEK, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA GÜVENLİ ŞEKİLDE KURTARILARAK...

BELEN’DE ARAÇ İÇERİSİNDE MAHSUR KALAN BEBEK, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA GÜVENLİ ŞEKİLDE KURTARILARAK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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