Belen’de minik yolcu için itfaiye seferber oldu

Hatay'ın Belen ilçesi Halilbey Mahallesi'nde aracın kapısının kilitlenmesi sonucu içinde mahsur kalan bebek için ekipler bölgeye sevk edildi.

Olayın gelişimi:

İhbarın ardından olay yerine yönlendirilen ekipler, araç içinde mahsur kalan çocuğu bulmak üzere çalışma başlattı. ekiplerin titiz müdahalesiyle bebek tespit edildi ve güvenli şekilde araçtan çıkarıldı.

Müdahale ve son durum:

Kurtarılan bebek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aileye teslim edildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre bebeğin ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BELEN’DE ARAÇ İÇERİSİNDE MAHSUR KALAN BEBEK, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA GÜVENLİ ŞEKİLDE KURTARILARAK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ.