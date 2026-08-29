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Kavşakta çarpışma: iki otomobilde maddi hasar, altı kişi yara almadan kurtuldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Biberli Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı; araçlarda maddi hasar oluştu, araçlardaki 6 kişi yara almadan kurtuldu.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kavşakta çarpışma: iki otomobilde maddi hasar, altı kişi yara almadan kurtuldu

Kaza yerinden ilk bilgiler

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Biberli Kavşağı'nda iki otomobilün çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Olayda araçta bulunan kişiler yara almadan atlatıldı.

Müdahale ve inceleme:

Kaza sonrası polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde gerekli müdahaleleri yaptı ve çevre güvenliğini sağladı.

Sürücü ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, O.Ç. (67) idaresindeki 27 SU 959 plakalı araç kavşakta dönüş yapmaya çalışırken, Hassa istikametinden Nurdağı yönüne seyir halinde olan N.Ç. (32) yönetimindeki 31 AHM 73 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki araçta toplam 6 kişi bulunuyordu ve kişiler yara almadan kurtuldu.

Olayda araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili resmi inceleme başlatıldı.

İSLAHİYE İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTI

İSLAHİYE İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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