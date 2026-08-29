Fenerbahçe son idmanı tamamladı: akşam Samsun'a hareket

hazırlıklar tamamlandı:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı öncesi hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. İdmanı teknik direktör İsmail Kartal yönetti; çalışma planı takımın maça hazırlanma sürecini noktaladı.

antrenmanın içeriği:

Seans ısınma ile başlayıp çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle sürdü. Çalışma sırasında takım iki gruba ayrılarak 5’e 2 pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dinlenmeye yönelik uygulamalar ile taktiksel ve bireysel provalarla tamamlandı.

yolculuk ve yeni transfer:

Bu idmanla hazırlıklarını bitiren sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Samsun'a gidecek. Öte yandan yeni transfer Kojo Peprah Oppong de Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıkarak takım çalışmasına katıldı.

FENERBAHÇE, SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.