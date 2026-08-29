Kavşakta çarpışan ev eşyası yüklü kamyonet devrildi

Kaza yerinde yaşananlar:

Konya'nın Kulu ilçesinde, Konya-Ankara kara yolunda bulunan Günahkar Yaylası yakınlarındaki kavşakta bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya istikametine seyir halinde olan ve ev eşyası yüklü olan 34 VA 6088 plakalı kamyonet, kavşakta S.Ö. idaresindeki 42 EH 021 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi ve her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Olay yerine müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kazada şans eseri herhangi bir yaralanma tespit edilmedi. Sürücüler B.A. ve S.Ö.'nün ifadeleri ile olay yerindeki ilk incelemelerin ardından kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Olay, araçlarda oluşan maddi hasar ve devrilen kamyonetin kaldırılmasıyla trafik akışına etkisi değerlendirilecek şekilde sonlandırıldı. Yetkililer, kaza sebepleri ve oluşan hasarın tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

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