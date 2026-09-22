Beşiktaş'ta yıkım sırasında komşu binada duvar çöktü

Olayın gelişimi:

İstanbul Beşiktaş Muradiye Mahallesi'nde saat 15.00 civarında kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen yıkım çalışması sırasında binanın bir bölümü çöktü. Çökme, bitişiğindeki 4 katlı binanın 1. katında bulunan bir dairenin duvarının yıkılmasına neden oldu. Yıkımdan düşen molozlar sokağa saçıldı ve çevrede paniğe yol açtı.

Tahliye ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri ile ilgili birimler alanı güvenlik altına aldı. Zarar gören bina güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Tahliye edilen vatandaşlara belediye ekipleri tarafından geçici konaklama konusunda yardım sağlanacağı bildirildi.

Vatandaşın anlatımı:

Tahliye edilenlerden Kezban İnce, yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi: "Kırdılar, döktüler. Burası böyle kaldı. Ondan sonra başladılar kırmaya. Şu haline bakın. Evlerde huzurumuz yok. Çok korktum, uyuyamadım yatak sallanıyor. Duvarlar sallandı. Aşağılar da berbatmış". İnce ve diğer sakinler, olay sırasında panik yaşadıklarını belirtti.

Olayın ardından bölgeye güvenlik şeridi çekildi ve çevredeki vatandaşların can güvenliği önceliklendirildi.

Beşiktaş’ta yıkım sırasında binanın bir kısmı çöktü