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Besni'de birlik ve bağımsızlık ruhu 104. yaşında yaşatıldı

Besni Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı törenle kutlandı; protokol, öğrenciler ve ilçe halkı katıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Besni'de birlik ve bağımsızlık ruhu 104. yaşında yaşatıldı

Besni'de birlik ve bağımsızlık ruhu 104. yaşında yaşatıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıldönümü, Besni Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Programa Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Cenk Bilgili, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören akışı ve saygı duruşu:

Tören, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin anıta sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Millî Mücadele kahramanları ve vatan uğruna şehit düşenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı; daha sonra hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

Konuşmalar, şiir ve anma:

Program kapsamında Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi 12/A sınıfı öğrencisi Fatma Zehra Akbel tarafından 30 Ağustos anısına hazırlanan şiir seslendirildi. Asteğmen Emre Şan günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı; konuşmada 30 Ağustos Zaferi'nin milletin bağımsızlık iradesi ile birlik ve beraberliğinin en güçlü simgelerinden biri olduğu vurgulandı.

Törende ayrıca Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla anıldı. Etkinlik, katılımcıların birlik ve dayanışma mesajlarıyla son buldu.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ADIYAMAN’IN BESNİ KAYMAKAMLIĞI ÖNÜNDEKİ...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ADIYAMAN’IN BESNİ KAYMAKAMLIĞI ÖNÜNDEKİ ATATÜRK ANITI’NDA ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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