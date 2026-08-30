Çamlı Sokak'ta dayanışmayla yeniden canlanan cumhuriyet ritüeli

Çamlı Sokak'ta dayanışmayla canlanan gelenek

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Sarımsaklı mahallesinde yer alan Çamlı Sokak, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde yeniden kırmızı-beyaza bürünüyor. Sokağın sakinleri, yıllardır süregelen bu hazırlığı kamu veya özel hiçbir kurumdan destek beklemeden kendi imkânlarıyla gerçekleştiriyor.

Hazırlıklar nasıl yapılıyor:

Her yıl 30 Ağustos öncesinde bir araya gelen komşular, evlerin balkon ve pencerelerini Türk bayrakları ve Atatürk görselleriyle donatıyor. Hazırlıklar; bayrak asma, görsel yerleştirme ve sokak düzenlemelerini kapsıyor. Ortaya çıkan görüntü, adeta açık hava bayram alanını andırıyor ve sokağa gelen tatilcilerin de ilgisini çekiyor.

Gönüllülük ve mahalle kültürünün önemi:

Sokak sakinleri, bu uygulamayı sadece estetik bir gösteriden öte, Atatürk ve Cumhuriyet sevgisinin yaşatılması olarak görüyor. Dayanışma ve komşuluk ilişkileriyle örülen bu ritüel, genç kuşaklara aktarılmak istenen bir değer olarak korunuyor. Çamlı Sokak’ın kırmızı-beyaz görüntüsü, Sarımsaklı’nın turistik dokusuyla birleşerek bayram coşkusunu sahile kadar yansıtıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer’in yıldönümünü karşılamaya hazırlanan mahalle, geleneklerini sürdürerek 30 Ağustos ruhunu yaşatmayı sürdürüyor. Her yıl tekrarlanan bu inisiyatif, küçük bir sokaktan daha fazlası olduğunu; Cumhuriyet ve bağlılığın günlük hayatın içinde somutlaştığını gösteriyor.

Çamlı Sokak’ın sakinleri, hiç dış yardım almadan sürdürdükleri bu uygulama sayesinde hem komşuluk bağlarını güçlendiriyor hem de Sarımsaklı’ya gelen ziyaretçilere örnek olacak bir bayram atmosferi sunuyor.

AYVALIK-SARIMSAKLI’DA ATATÜRK VE CUMHURİYET SEVGİSİ SOKAĞA TAŞIYOR