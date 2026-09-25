BİK'in sahada yeni köprüsü: 8 ayda yerel basına 5 milyar 258 milyon lira destek

BİK'ten destek vurgusu ve kurumsal dönüşüm:

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Sakarya Bölge Müdürlüğü'nün resmi açılışında yaptığı konuşmada, kurumun basın kuruluşlarına yönelik mali ve kurumsal desteklerini özetledi. Çay, 2026 yılının ilk 8 ayı itibarıyla resmi ilan ve reklam desteğinin 5 milyar 258 milyon liranin üzerine çıktığını belirtti ve Sakarya Bölge Müdürlüğü görev alanındaki süreli yayınlara yönelik desteklerin ise 268 milyon lirayı aştığını ifade etti.

Çay, küresel medya ekosistemindeki dönüşüme dikkat çekerek yapay zeka, algoritmik habercilik, yeni nesil içerik dağıtım kanalları ve dijital gelir modelleri gibi alanlarda yaşanan değişimleri takip ettiklerini söyledi. Kurumun idari, teknik ve kurumsal altyapısını bu dönüşümün gereksinimlerine göre şekillendirdiklerini vurguladı.

Bölge müdürlüğü ve sahadaki uygulamalar:

Genel Müdür, hizmete başlayan Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü kurum ile yerel basın arasında bir iletişim ve iş birliği köprüsü olarak tanımladı. Bölge müdürlüğünün sorumluluk alanında yer alan Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak illerindeki yayınların, şehir hafızasını canlı tutma ve yerel sesleri duyurma görevini sürdürdüğünü belirtti. Çay, bölge basınının ihtiyaçlarını dinlemeye, rehberlik etmeye ve çözümler üretmeye odaklanacaklarını söyledi.

Konuşmada, Bölge Müdürlüğü geçmişinde görevleri başında yaşamını yitiren iki personele ait anıya da yer verildi. Çay, 26 Eylül 2012 tarihinde denetim sırasında gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybeden dönemin Sakarya Şube Müdürü Recep Bolat ve Kontrol Hizmetleri Müdürlüğü Şefi Devrim Ersen Özergin'i rahmet ve minnetle andı; yaralı kurtulan gazeteci Mustafa Süke'ye ise iyi dileklerini iletti.

Finansman, eğitim ve dijital altyapı adımları:

Çay, Kredi Garanti Fonu ile yapılan iş birliği sayesinde basın işletmelerinin finansmana erişiminin kolaylaştırıldığını ve sekiz aylık dönemde 131 milyon liranın üzerinde kaynağın sektöre sunulduğunu açıkladı. Maddi desteklerin yanı sıra saha toplantıları ve eğitim faaliyetleriyle de ihtiyaçların belirlendiğine dikkat çekildi. Kurumun düzenlediği 11 bölge toplantısı 58 ili kapsadı ve 684 süreli yayın temsilcisiyle görüşüldü.

İstihdam ve mesleki gelişime yönelik adımlar kapsamında 1075 basın işletmesini kapsayan bir protokol ile eğitim ve istihdam imkânları hayata geçirildi. Kamu-akademi iş birliğini güçlendirmek amacıyla Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ile protokol imzalandığı; diğer üniversitelerle de benzer adımlar atıldığı belirtildi. Bu protokoller çerçevesinde staj ve genç iletişimcilere yönelik hazırlıkların genişletildiği ifade edildi.

Dijital yayıncılık alanında kurumun yerli ölçümleme altyapısı BİK Analitik'in ikinci versiyonunun devreye alındığı ve bunun hem finansal sürdürülebilirliği destekleyeceği hem de yayınların ölçümlenmesine katkı sağlayacağı kaydedildi. Mevzuat ve kapasite geliştirme eğitimleriyle de basının yetkinliğinin artırılmaya devam edildiği vurgulandı.

Güçlü basın için bütüncül yaklaşım:

Çay, konuşmasını basının güçlenmesinin yalnızca ekonomik destekle sınırlı olmadığını, yetişmiş insan kaynağı, mesleki ilkeler, teknolojik donanım ve toplumla kurulan güven ilişkisiyle mümkün olduğunu söyleyerek tamamladı. Bölge müdürlüklerinin sahadaki sorunları yerinde tespit edip çözüm üreten birer yapı olması hedefinin altını çizdi ve yeni müdürlüğün bölge medyasının gelişimine katkı sunacağına olan inancını paylaştı.

BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRÜ ABDULKADİR ÇAY