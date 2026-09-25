Erciyes Üniversitesi'ne bağışlanan emg cihazı nörolojik tetkik imkanlarını genişletti

Yeni cihaz ile ünitede ileri düzey tetkik yapma kapasitesi arttı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı EEG-EMG Ünitesine, hayırsever Emin Ülker tarafından bir emg cihazı bağışlandı. Bağışlanan cihaz, ünitenin tetkik çeşitliliğini ve hizmet kapasitesini artırarak, nörolojik tanı süreçlerinde hızlanma sağlamayı hedefliyor.

Tören ve katılımcılar:

Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonunda düzenlenen törene Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Gültekin, Hastaneler Başmüdürü Özcan Özyurt, Hayırsever Koordinatörü İbrahim Barın ile bağışçı Emin Ülker katıldı. Program, konuşmalar ve plaket takdimi ile tamamlandı.

Cihazın sunduğu test olanakları:

Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, bağış için Emin Ülker'e teşekkür ederek, "Bu cihaz ile daha fazla hastamızın tetkikini yaparak, en kısa sürede teşhis ve tedaviye yönlendirmiş olacağız" dedi. Prof. Dr. Murat Gültekin ise ünitenin daha önce yapamadığı testleri vurguladı: "Ünitemizde kullanmakta olduğumuz EMG cihazıyla VEP, SEP, BAEP ve Single Fiber (Teklif EMG) testlerini yapamıyorduk. Bağışlanan cihazın özellikleri sayesinde hastalarımız bundan sonraki süreçte Ankara vb. şehirlere gitmelerine gerek kalmayacak."

Hayırsever Emin Ülker de hastanenin cihaz ihtiyacı olması durumunda destek vermeye devam edeceğini belirtti. Konuşmaların ardından Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar tarafından Emin Ülker'e plaket takdim edilerek program sonlandırıldı.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI EEG-EMG ÜNİTESİNDE KULLANILMAK ÜZERE HAYIRSEVER EMİN ÜLKER TARAFINDAN EMG CİHAZI BAĞIŞLANDI.