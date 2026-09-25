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Yüreğir’de belediye ile ABD Adana Konsolosluğu arasında dostane ziyaret

Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, ABD Adana Konsolosu Eric R. Mehler ve heyetini belediyede ağırladı; nezaket ve görüş alışverişi gerçekleşti.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yüreğir’de belediye ile ABD Adana Konsolosluğu arasında dostane ziyaret

Yüreğir belediyesinde kabul:

Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, ABD Adana Konsolosu Eric R. Mehler ve beraberindeki heyeti belediyede karşıladı. Kabulde taraflar arasında nezaket çerçevesinde bir karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Görüş alışverişinin çerçevesi:

Ziyarette Tarık Özünal konuklarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Eric R. Mehler ve heyetiyle yapılan görüşmelerde, iki tarafın iyi dilekleri ve yerel düzeyde temasların sürdürülmesi yönündeki eğilimler öne çıktı.

Ziyaretin sonucu ve anlamı:

Karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona eren kabul, Yüreğir Belediyesi ile Adana’daki diplomatik temsilcilik arasındaki ilişkilerin canlı tutulmasına işaret etti. Taraflar, bu tür ziyaretlerin yerel yönetim ve diplomasi arasındaki iletişimi güçlendirdiğini vurguladı.

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TARIK ÖZÜNAL, ABD ADANA KONSOLOSU ERİC R. MEHLER VE BERABERİNDEKİ...

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TARIK ÖZÜNAL, ABD ADANA KONSOLOSU ERİC R. MEHLER VE BERABERİNDEKİ HEYETİ BELEDİYEDE AĞIRLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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