Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Bilecik gençlik meclisi yeni döneme Emir Arslan Karlıdağ ile başladı

Tek listeyle gidilen seçimde Emir Arslan Karlıdağ başkan seçildi; yeni yönetim gençlerin temsilini, katılımını ve proje geliştirmeyi önceliklendirecek.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik gençlik meclisi yeni döneme Emir Arslan Karlıdağ ile başladı

Bilecik Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nde genel kurul tek listeyle yapıldı:

Bilecik Kent Konseyi Gençlik Meclisi başkanlık seçimini tek listeyle giren Emir Arslan Karlıdağ kazandı. Gerçekleştirilen genel kurulun ardından Karlıdağ yeni dönem Gençlik Meclisi Başkanı olarak göreve başladı ve aynı oturumda yeni dönem yönetimi de belirlendi.

Yeni başkanın mesajı:

Emir Arslan Karlıdağ, kendisine verilen görevi bir makam olmaktan ziyade gençlere karşı üstlenilmiş önemli bir sorumluluk olarak gördüğünü belirtti. Karlıdağ, farklı düşüncelere ve yaşam tarzlarına sahip tüm gençlerin Meclis çatısı altında kendilerini ait hissedebilecekleri bir çalışma anlayışı benimseneceğini vurguladı.

Öncelikler ve hedefler:

Yeni dönemde Gençlik Meclisi'nin önceliği, Bilecik'teki gençlerin fikirlerini, projelerini ve ihtiyaçlarını daha güçlü şekilde temsil etmek olacak. Yönetim, genç katılımını artırmaya, gençlerin fikir ve projelerine alan açmaya yönelik etkinlikler ve platformlar oluşturmayı hedefliyor.

Meclis yönetiminin atacağı adımların, gençlerin karar süreçlerine daha aktif katılımını sağlaması ve Bilecik'te gençlerin sesini güçlendirmesi bekleniyor.

BİLECİK KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ BAŞKANLIĞA EMİR ARSLAN KARLIDAĞ SEÇİLDİ

BİLECİK KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ BAŞKANLIĞA EMİR ARSLAN KARLIDAĞ SEÇİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İçişleri bakanı Çiftçi, AK Parti Çorum il başkanının oğlunun nikah şahidi oldu
images

Kültürpark’ta omuz omuza: Bursa Büyükşehir'den taraftara ulaşım ve dev ekran des...
images

Erdemle korunan miras: Adıyaman'da 30 Ağustos mesajı
images

Eskişehir yörük yürüyüşünde mehteran coşkusu ve samimi karşılaşma

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

Gardi: Leao transferi aylar sürdü, Galatasaray hücum hattını güçlendirdi

Göztepe'de Stoilov: Galatasaray karşısında puanla ayrılmayı hak ediyorduk

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler