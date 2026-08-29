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Düğünlerin yeni gösterişi: Gaziantep'in altın kravat modası

Gaziantep'te üretilen 150-250 gram ağırlığındaki altın kravatlar, 1,42-1,5 milyon TL aralığında alıcı buluyor; düğünlerde gelin kemerine rakip oldu.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düğünlerin yeni gösterişi: Gaziantep'in altın kravat modası

Gaziantep'te altın kravatlar düğünlerin yeni gözdesi

Gaziantep'te kuyumcular, klasik takıların yanı sıra erkeklere yönelik gösterişli tasarımlar geliştirmeye devam ediyor. Düğün sezonunun hareketlendiği yaz aylarında öne çıkan altın kravat, yerel talebi artırdı ve sosyal medyada dikkat çekti.

tasarım ve gramaj:

Altın kravatlar genellikle 150 ila 250 gram arasında üretildiği için fiyatlar kullanılan altın miktarı ve işçiliğe göre değişiyor. Kuyumcu Murat Kocaardıç, ürünün güncel altın piyasası ve gramajına göre satış fiyatının yaklaşık 1 milyon 420 bin ile 1 milyon 500 bin TL arasında seyrettiğini belirtiyor. Benzersiz tasarım ve işçilik, ürünün dikkat çeken özellikleri arasında.

satışlar ve talep:

Murat Kocaardıç son üç yılda bu üründen 100'den fazla satış gerçekleştirildiğini ve özellikle yaz düğünlerinde talebin arttığını aktardı. Kocaardıç, "Gaziantep’te ürettiğimiz altın kravatlar gelinlerin kemerine rakip çıktı. Erkekler tarafından çok tercih edilen bir ürün haline geldi. Bu sene beklediğimizin üzerinde bir satış gerçekleştirerek rekor kırdık." diye konuştu.

Kocaardıç müşterilerin başlangıçta ürüne mizahi yaklaştığını, ancak düğün için alışverişe gelenlerin "geline kemer alırken erkeğe de kravat aldığını" söylediğini vurguladı: "Bu altın kravatı gören vatandaşlar işi komediye vuruyor fakat erkek müşterilerimiz tarafından çok talep görmeye başladı."

Gaziantep'in zengin el sanatları geleneği içinde şekillenen bu trend, düğün sezonu boyunca kuyumcu vitrinlerinde yer almaya devam ediyor ve yerel pazarda kendine sağlam bir yer edindi.

GAZİANTEP&#039;TE ALTIN KRAVAT TRENDİ DEVAM EDİYOR

GAZİANTEP'TE ALTIN KRAVAT TRENDİ DEVAM EDİYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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