Bilecik’te 30 ağustos’ta şehitler saygıyla anıldı

kutlama programı ve çelenk töreni:

Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen resmi program, Vali Faik Oktay Sözer'in tarihi Valilik binasında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan çelenk sunma ve resmigeçit töreniyle kutlamalar sürdü.

şehitlik ziyareti ve anma:

Törenin tamamlanmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte Bilecik Şehitliği'ne geçen heyet, burada saygı duruşunda bulundu. Vali Faik Oktay Sözer Şehitlik Defteri'ni imzaladı, protokol üyeleri ise şehit kabirlerine çiçek bıraktı.

dini tören ve kapanış:

Şehitlikte Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve devamında edilen dualarla program son buldu.

BİLECİK’TE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 104’ÜNCÜ YILI DOLAYISIYLA PROTOKOL ÜYELERİ TARAFINDAN ŞEHİTLİK ZİYARET EDİLDİ