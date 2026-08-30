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Akyaka’da zafer coşkusu minnet ziyaretleriyle taçlandı

Akyaka'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle ve şehit aileleri ile gazilere yapılan ziyaretlerle kutlandı; protokol anma ve şükran mesajları paylaştı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Akyaka’da zafer coşkusu minnet ziyaretleriyle taçlandı

Akyaka'da 30 Ağustos törenleri ve anma programı

Akyaka ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü tören ve ziyaretlerle kutlandı. Gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan için canlarını veren kahramanların anılmasıyla başladı; şehit aileleri ve gaziler unutulmadı.

Törenin ayrıntıları:

Program, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Törene Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Tabur Komutanı Mesut Duran, Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş ve ilçe protokolü katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende, 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki önemi vurgulandı.

Şehit aileleri ve gazilerle buluşma:

Programın sürmesiyle birlikte Kaymakam İsmail Demirtaş tebrikleri kabul etti; ilçe protokolü de kutlamalara katılarak halkla bayram sevincini paylaştı. Etkinlik kapsamında Kaymakam ve beraberindeki heyet, şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti. Ziyaretlerde aileler ve gazilerle sohbet edildi, vatanın bağımsızlığı için gösterilen fedakârlıkların hiçbir zaman unutulmayacağı ifade edildi.

Tören ve ziyaret programında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanları ve aziz şehitler rahmetle anıldı. Gazilere minnet ve şükran duyguları iletildi; ilçe protokolü birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Kutlamalar, resmi törenlerin yanı sıra ziyaret ve görüşmelerle tamamlanarak Akyaka'da 30 Ağustos coşkusu, anma ve minnet duygularıyla son buldu.

AKYAKA’DA 30 AĞUSTOS COŞKUSU: ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER UNUTULMADI(KARS-İHA)

AKYAKA’DA 30 AĞUSTOS COŞKUSU: ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER UNUTULMADI(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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