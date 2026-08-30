Uzungöl'de yağış sonrası Koşon Deresi yeniden taştı

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de dün akşamdan beri süren yoğun yağışlar, bölgeyi olumsuz etkiledi. İlk taşkının ardından bir süre azalan yağışa rağmen bugün öğle saatlerinden itibaren yağışın şiddetini artırmasıyla Koşon Deresi debisi yeniden yükseldi ve gün içinde ikinci kez taşkın meydana geldi.

Taşkının yol açtığı hasar ve mahsur kalan turistler:

Taşkın sırasında dere yatağında ve çevresinde biriken malzeme kısa sürede sürüklenirken, bazı araçlar zarar gördü. Uzungöl'e ulaşım noktalarından biri olan Klazomat bölgesinde yolun kapanması sonucu turistler derenin karşı tarafında mahsur kaldı. Mahsur kalanların, yolun tekrar ulaşıma açılmasını beklediği bildirildi. Yetkililer, riskli alanlarda oluşabilecek başka hasar ve can kaybı riskine karşı uyarıda bulunuyor.

Arama-kurtarma ve temizlik çalışmaları sürüyor:

Bölgede AFAD, Devlet Su İşleri (DSİ), Çaykara Belediyesi ve jandarma ekipleri yoğun şekilde çalışma yürütüyor. İş makineleriyle dere yatağında biriken malzemeler temizlenirken, ekipler menfez açma ve yol temizleme çalışması gerçekleştiriyor. Jandarma, güvenlik gerekçesiyle riskli bölgelere geçişlere izin vermeyerek olası tehlikeleri en aza indirmeye çalışıyor.

DSİ ekipleri, dün akşam meydana gelen ilk taşkının ardından başlattıkları temizlik çalışmalarına bugün devam ederken, yağışın yeniden artması ekiplerin müdahalesini zorlaştırdı. Çalışmaların önceliği, yolların güvenli şekilde ulaşıma açılması ve halk ile ziyaretçilerin korunması olarak belirlendi.

Yetkililer, Koşon Deresi çevresinde yaşayan vatandaşlar ile bölgeyi ziyaret eden turistleri dere yatağından ve taşkın riski bulunan alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı. Ekipler, ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğünü ve duruma göre ek önlemler alınacağını belirtti.

Uzungöl’de ikinci taşkın