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Bilecik'te çocuk evleri sitesinde hizmetler yerinde denetlendi

İl Müdürlüğü'nün planlı denetiminde İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman, Bilecik Çocuk Evleri Sitesi’nde yemekhane, depolar ve günlük hizmetleri yerinde inceledi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te çocuk evleri sitesinde hizmetler yerinde denetlendi

Denetimin amacı ve yürütülmesi:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından planlanan denetimler kapsamında İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman, Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. Denetim, kurum hizmetlerinin standardını ölçmek ve çocuklara sunulan koşulların yeterliliğini yerinde değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

İnceleme alanları:

Denetim sırasında özellikle çocukların yemeklerinin hazırlandığı yemekhane ile gıda ve erzakların muhafaza edildiği depolar detaylı şekilde incelendi. Birimlerin işleyişi, hijyen uygulamaları ve malzeme stok yönetimi gibi operasyonel unsurlar gözlemlendi; kurum yetkililerinden uygulamalara ilişkin bilgi alındı.

Hizmet kalitesi ve izleme:

Denetim sırasında ayrıca çocukların günlük yaşamlarına yönelik sunulan hizmetler değerlendirildi; eğitim, bakım ve sosyal etkinliklere erişim gibi alanlarda sağlanan destekler göz önüne alındı. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ise kurumlarda yürütülen hizmetlerin düzenli olarak takip edildiğini vurgulayarak, 'Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve nitelikli hizmetlerden yararlanabilmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda kurumlarımızdaki hizmet süreçlerini düzenli olarak takip ediyor, çocuklarımızın yaşam koşullarının ve sunulan hizmetlerin niteliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Denetim raporları doğrultusunda tespit edilen ihtiyaçların giderilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik adımların takip edileceği, kurum içi uygulamaların periyodik kontrollerle gözden geçirilmeye devam edeceği belirtildi.

BİLECİK ÇOCUK EVLERİ SİTESİNDE DENETİM

BİLECİK ÇOCUK EVLERİ SİTESİNDE DENETİM

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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