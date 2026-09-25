Vezirköprü'ye yeni yaşam alanları: TOKİ çalışmaları hız kesmiyor

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen proje, bölgenin konut ve sosyal donatı ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Şantiye alanındaki çalışmalar devam ederken yetkililer projenin güncel durumuna ilişkin bilgi verdi.

projenin kapsamı:

Proje kapsamında ilçeye 298 konut, 18 dükkân ile eğitim için 12 derslikli okul kazandırılması planlanıyor. Bu birimlerin teslimiyle hem konut stoğuna hem de kent içi sosyal altyapıya doğrudan katkı sağlanması amaçlanıyor.

hedefler ve ikinci etap planları:

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sosyal donatı eksikliklerinin giderilmesi planlanıyor. İkinci etapta ise ilçeye cami ile yeni sosyal donatı alanlarının kazandırılması hedefleniyor.

belediye başkanının incelemesi:

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, şantiye alanında yaptığı incelemede yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gül, projenin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANI MURAT GÜL, TOKİ TARAFINDAN VEZİRKÖPRÜ’YE KAZANDIRILAN 298 KONUT, 18 DÜKKÂN VE 12 DERSLİKLİ OKUL PROJESİNİN ŞANTİYE ALANINI ZİYARET ETTİ.