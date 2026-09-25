Erzincan'da itfaiye ekiplerine teşekkür ve kazasızlık temennisi

Erzincan'da itfaiyecilerin haftası kutlandı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İtfaiye Haftası vesilesiyle kentte görev yapan itfaiye personelinin haftasını kutladı. Belediyeden yapılan açıklamada, şehir güvenliği için gösterilen özverili çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Açıklamada vurgulananlar:

Belediye açıklamasında, olaylara müdahale eden ekiplerin disiplinli ve fedakar duruşunun takdir edildiği belirtildi. Özellikle Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinin, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için yürüttüğü çaba öne çıkarıldı.

Kazasız görev dileği:

Açıklamada ayrıca, gece gündüz görev yapan itfaiyecilere teşekkür edilerek, çalışmalarında kazasızlık temennisinde bulunuldu. Başkan Aksun, personelin motivasyonunun sürdürülmesinin önemine değinerek, destek ve takdir mesajı iletti.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANI BEKİR AKSUN, İTFAİYE HAFTASI DOLAYISIYLA İTFAİYE ÇALIŞANLARININ HAFTASINI KUTLADI