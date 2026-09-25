Bilecik'te vakıfların sosyal yardım performansı mercek altına alındı

Vali başkanlığında değerlendirme toplantısı:

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının performanslarının değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda vakıfların çalışma usulleri ve hizmet sunumundaki etkinlikler masaya yatırıldı.

2025 ve 2026 performans karşılaştırması:

Gündemde vakıfların 2025 ve 2026 yıllarındaki performansları karşılaştırıldı. Değerlendirmede yardım başvurularının karara bağlanma süreleri, yardım miktarlarının belirlenmesi ile Vefa Programı kapsamındaki ziyaretler ve aktif hane ziyaretleri esas alındı. Bu veriler ışığında hangi alanlarda gecikme veya eksiklik olduğu tespit edildi.

Saha tespiti ve bilgi sistemi kullanımı:

Çalışmaların yürütülmesinde Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden yapılan kayıt ve takip süreçleri ele alındı. Toplantıda, ihtiyaç sahibi vatandaşların sahada daha etkin şekilde tespit edilmesi ve hane ziyaretlerinin düzenli olarak sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Vali Sözer, sosyal yardım hizmetlerinin yalnızca başvuru yapanlara yönelik olmaması, ihtiyaç sahibi hanelerin aktif olarak sahada tespit edilmesinin önemine dikkat çekti ve vakıfların performanslarının düzenli olarak takip edilmesini istedi. Düşük performans gösterilen alanlarda gerekli iyileştirmelerin yapılması talimatı verildi.

Faik Oktay Sözer toplantıda ayrıca şunları kaydetti: "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak, onları sahada tespit etmek ve sosyal yardım hizmetlerini en doğru şekilde ulaştırmak önceliğimizdir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yakından takip edeceğiz".

Toplantı sonunda amaç, sosyal yardımların vatandaşlara daha hızlı, etkin ve ihtiyaç odaklı ulaşmasını sağlamak üzere takip ve iyileştirme adımlarının uygulanması olarak belirlendi.

BİLECİK’TE SOSYAL YARDIM VAKIFLARININ PERFORMANSI MASAYA YATIRILDI