Bilim insanları İstanbul'da meme kanseri cerrahisinde minimal erişim yaklaşımlarını paylaştı

Kongre ve katılımcılar:

Acıbadem Üniversitesi Senoloji Enstitüsü ve Senatürk'ün desteğiyle 8-10 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 7’nci BREASTANBUL 2026, 62 ülkeden bini aşkın bilim insanını bir araya getirdi. Düzenleme Komitesi Başkanı ve Acıbadem Üniversitesi Senoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cihan Uras ile radyasyon onkolojisi, tıbbi onkoloji, plastik cerrahi ve uluslararası merkezlerden uzmanların katıldığı kongre, multidisipliner yaklaşımları merkeze aldı.

Cerrahide minimal erişim ve 3 santimetrelik kesi:

Prof. Dr. Cihan Uras, meme kanseri cerrahisinde robotik ve endoskopik yöntemlerin giderek yaygınlaştığını belirterek, geleneksel 10 cm'lik kesilere kıyasla robotik ve endoskopik yaklaşımlarla yaklaşık 3 cm'lik kesiler kullanılarak memenin tamamının çıkarılabildiğini aktardı. Bu yöntemlerin iki önemli avantajı olduğuna dikkat çekti: küçük kesiden hem memenin tamamına ulaşmak hem de aynı kesiden koltuk altına ilerleyerek lenf bezi örneklemesi yapmak mümkün oluyor. Ayrıca diseksiyonun daha ince yapılması ve daha az kanama nedeniyle ameliyat sonrası ağrı ve konfor üzerinde olumlu etkiler sağlanıyor.

Tedavide kişiselleştirme ve kemoterapi kullanımındaki değişim:

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, immünoterapilerin üçlü negatif meme kanserinde; ayrıca HER2 pozitif olgularda yeni ajanların erken evrede kullanılmasının hastaların yaşam sürelerine katkı sağladığını söyledi. Hormona duyarlı alt tiplerde yeni hormonal ve hedefe yönelik ilaçların yaygınlaşmasıyla kemoterapi ihtiyacının bazı gruplarda azaldığını, genetik testler sayesinde gereksiz kemoterapilerin önüne geçildiğini vurguladı.

Radyoterapide kapsam daraltma ve yaşam kalitesi:

Prof. Dr. Nuran Beşe, radyasyon onkolojisinde son yıllarda tedavi kapsamını azaltmaya yönelik yaklaşımların ön plana çıktığını belirtti. Koltuk altına yapılan cerrahi girişimlerin yaşam kalitesi üzerinde önemli etkileri olduğuna dikkat çeken Beşe, uygun seçilmiş hastalarda bekçi lenf nodu örneklemesinden kaçınmanın ve bazı vakalarda koltuk altı ışınlanmasının gerekmeyebileceğinin gösterildiğini söyledi. Bu kararların deneyimli, multidisipliner ekipler tarafından dikkatle verilmesinin altını çizdi.

Rekonstrüksiyon teknikleri ve geleceğe yönelik hedefler:

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, hastanın kendi dokularından yapılan onarımlarda ilerlemeler olduğunu; yağ dokusunun özel koşullarda dondurularak ileride yeniden kullanılmasının tartışıldığını belirtti. Karın, sırt veya uyluktan alınan dokularla yapılan rekonstrüksiyonlarda 3 boyutlu görüntüleme, bilgisayarlı tomografi ve yapay zekâ destekli planlamanın daha benzer sonuçlar elde etmeyi sağladığını aktardı. ABD Inova Schar Cancer Institute'tan Dr. Shawna C. Willey ise bilim insanlarının nihai hedefinin meme kanserini ortaya çıkmadan önce, kişiye özel olarak önleyebilmek olduğunu söyledi ve bu amaca ulaşmak için risk belirlemede kişiselleştirilmiş yöntemlerin önemine dikkat çekti.

BREASTANBUL 2026, cerrahi tekniklerden onkolojik ilaçlara, radyoterapi yaklaşımlarından rekonstrüksiyona kadar geniş bir spektrumu kapsayan sunum ve tartışmalarla multidisipliner iş birliğini güçlendirmeyi amaçladı. Kongrede vurgulanan ortak tema, tedavi etkinliğini artırırken hastaların yaşam kalitesini korumaya yönelik daha az invaziv, daha hedefe yönelik uygulamaların öncelenmesi oldu.

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SENOLOJİ ENSTİTÜSÜ VE SENATÜRK'ÜN DESTEĞİYLE İSTANBUL'DA DÜZENLENEN 7'NCİ BREASTANBUL 2026, 62 ÜLKEDEN BİNİ AŞKIN BİLİM İNSANINI BİR ARAYA GETİRDİ.