Bitlis OSB'de yeni yönetim dönemi: projeler ve isimler netleşti

toplantı ve katılımcılar:

Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Bitlis OSB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Bitlis Vali Yardımcısı Tarık Safa Kahveci, OSB yönetimi ve kurul üyeleri katıldı ve mevcut çalışmalar ile yeni döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.

gündemdeki esas tartışmalar:

Genel kurulda, Bitlis OSB'de yürütülen projelerin durumu ele alındı; ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırım ve altyapı çalışmaları hakkında görüş alışverişi yapıldı. Toplantıda özellikle sanayi altyapısının geliştirilmesi, yatırım süreçlerinin desteklenmesi ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik öneriler ön plana çıktı.

yönetim ve denetim kurulu üyeleri:

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yapılan seçimle yönetim kurulu asıl üyeliklerine Nejdet Yalçınkaya, Behçet Şubaşı, Muhammed Demirkıran, Özkan Yılmaz ve Medet İlbars seçildi. Yönetim kurulu yedek üyeleri ise Eser Ula, Güven Başkan, Mahmut Şiringül, Abdullah Akkoyun ve Harun Yahyaoğlu olarak belirlendi.

denetim kurulu ve OSBÜK temsilcilikleri:

Denetim Kurulu asıl üyeliklerine Kasım Bilgin ve Alaattin Gümüş, yedek üyeliklere ise Bahattin Yıldız ve Emin Acar getirildi. OSBÜK temsilcilikleri için asıl temsilciler Nejdet Yalçınkaya ve Vedat Avcı, yedek temsilciler Abdullah Aslan ve Yunus Palu olarak seçildi.

Genel kurulda ayrıca bölgedeki yatırım ve üretim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik görüşler paylaşıldı ve planlanan çalışmaların önceliklendirilmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Toplantı, gündemde yer alan diğer maddelerin görüşülmesinin ardından sona erdi.

BİTLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NİN (OSB) 1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, YAPILAN SEÇİMLE YÖNETİM KURULU, DENETİM KURULU VE OSBÜK TEMSİLCİLİKLERİ İÇİN YENİ DÖNEM ÜYELERİ BELİRLENDİ.