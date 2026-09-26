Erzurum’da iki ayrı veda: akademisyen ve gazi son yolculuğuna uğurlandı

erzurum'da çifte yas:

Erzurum, aynı gün içinde kaybettiği iki değer için gelen taziye ile sarsıldı. Kentte düzenlenen cenaze törenleri Narmanlı Camii’nde gerçekleşti; askeri erkan, kent protokolü, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş acılı ailelerin yanında oldu.

genç akademisyene hüzünlü veda:

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ayça Kübra Hızarcı, uzun süren hastalık mücadelesinin ardından yaşamını yitirdi. Hızarcı’nın, Atatürk Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfullah Hızarcı’nın kızı olduğu kaydedildi. Narmanlı Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hızarcı’nın naaşı, dualar eşliğinde Asri Mezarlıktaki aile kabristanına defnedildi.

kahraman gazi askeri törenle uğurlandı:

Aynı gün vefat eden ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi üyesi olan Gazi Murat Diler için Narmanlı Camii’nde askeri bir tören yapıldı. Türk bayrağına sarılı naaş, askeri ve mülki erkanın omuzlarında musalladan alınarak tören mangası eşliğinde taşındı ve sonrasında Abdurrahman Gazi Aile Mezarlığına götürülerek burada okunan dualarla toprağa verildi.

kent protokolü törene katıldı:

Cenaze merasimlerine Erzurum Valisi Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mevlüt Özcan, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Recep Akgün ile 19. ve 24. Dönem Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk katıldı. Ayrıca ETSO Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, DAGC Başkanı Ayhan Türkez, ERVAK Başkanı Erdal Güzel, ASKON Başkanı Yavuz Selim Turan, İYİ Parti İl Başkanı Ali Öğdük ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Av. Ahmet Küçükler ile çok sayıda akademisyen, askeri yetkili, iş insanı ve vatandaş törende hazır bulunarak ailelere taziyelerini iletti.

Törenlerde aileler yalnız bırakılmadı; dualar, saygı duruşları ve toplu taziye ziyaretleri ile hem genç akademisyenin hem de gazi Murat Diler’in yakınları destek gördü. Kentte yaşanan bu eşzamanlı kayıp, farklı kesimlerden insanların bir araya gelmesine ve ortak bir vedaya sahne oldu.

ERZURUM, AYNI GÜN YAŞAMINI YİTİREN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DR. AYÇA KÜBRA HIZARCI VE TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ ÜYESİ GAZİ MURAT DİLER’İN VEFATIYLA SARSILDI. KENT PROTOKOLÜ, ASKERİ ERKAN, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ, NARMANLI CAMİİ’NDE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENLERİNDE ACILI AİLELERİ YALNIZ BIRAKMADI.