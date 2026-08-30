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Bitlis sokaklarında birlik ve gurur: 30 Ağustos kutlamaları tamamlandı

Bitlis'te 30 Ağustos törenine protokol, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı; program çelenk sunumu, şiir ve geçit gösterileriyle sona erdi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 14:06

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EDİTÖR: Emre Koç

Bitlis sokaklarında birlik ve gurur: 30 Ağustos kutlamaları tamamlandı

Törenin açılışı ve katılımcılar:

Bitlis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, Başsavcı Vekili Abdulaziz Uncu, Emniyet Müdürü Koray Şensoy ve Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın akışı ve konuşmalar:

Tören, Atatürk anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı ile öğrencilerin şiirleri okundu. Ardından Vali Ahmet Karakaya, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, törene katılanların bayramını kutladı.

Geçit töreni ve gösteriler:

Program, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı gösteri takımının tüfekli hareket sunumlarıyla devam etti. Daha sonra Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile zırhlı araçların geçişi sergilendi ve tören sona erdi.

BİTLİS’TE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANDI.

BİTLİS’TE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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