Edirne'de zaferin 104. yılı mehmetçiğin görkemli geçişiyle kutlandı

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, kent merkezinde düzenlenen törenler ve etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla alana gelen vatandaşlar, Büyük Taarruzun yıl dönümünde duygulu ve gururlu anlar yaşadı.

Törenin akışı:

Kutlamalar, Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert ve Belediye Başkanı Filiz Gencan tarafından yapılan çelenk sunumunu, bando eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması izledi. Törenin ardından valilik makamında tebrik kabulü yapıldı, Atatürk Bulvarı'ndaki alanda ise günün anlam ve önemine dair konuşmalar sürdü.

Programda Topçu Teğmen Sena Demirel'in günün anlamına ilişkin konuşmasının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu ve halk oyunları ekibinin gösterisi izlendi.

Mehmetçiğin geçişi ve halkın tepkisi:

Kutlamaların en dikkat çeken bölümü, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği geçiş oldu. Marşlar eşliğinde yürüyen Mehmetçik, disiplinli adımlarıyla alanda uzun süre alkışlandı. Polis, jandarma ve komandoların geçişi sırasında vatandaşların coşkusu yükseldi; güvenlik güçlerine sevgi gösterileri ve sık sık bayrak sallamalar görüldü.

Güvenlik güçlerine ait araçların ve zırhlı birliklerin geçişi ile birlikte tören alanında birlik ve beraberlik duygusu güçlendi. Gaziler de programda yer aldı; geçişlerin son bölümünde hem gazilere hem de Mehmetçiğe yönelik alkışlar ve duygulu anlar dikkat çekti.

Program, tören alanındaki resmi etkinliklerin tamamlanmasının ardından sona erdi. Edirne'deki kutlamalar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın taşıdığı bağımsızlık ve vatan sevgisi temalarını kent sokaklarına taşıdı ve vatandaşlarda güçlü bir gurur duygusu bıraktı.

EDİRNE'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖREN VE ETKİNLİKLERLE BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANDI. ZAFERİN GURURUNUN YAŞANDIĞI KENTTE, MEHMETÇİĞİN MARŞLAR EŞLİĞİNDEKİ GÖRKEMLİ GEÇİŞİ AYAKTA ALKIŞLANDI.