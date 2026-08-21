Bitlis'te yağışlar umut verdi: bal rekoltesinde artış bekleniyor

Bitlis balında rekolte umudu:

Bu yıl Bitlis'te beklenen yağışların gerçekleşmesi, bölge arıcılığında yüzleri güldürdü. Geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından ilkbahar ve yaz aylarında görülen yeterli yağış, bitki örtüsünün toparlanmasına katkı sağladı ve arıların nektar ile polen kaynaklarına erişimini kolaylaştırdı. Uzmanlar ve üreticiler, bu mevsim koşullarının Bitlis balında geçen yıla kıyasla belirgin bir verim artışı getireceğini değerlendiriyor.

Yağışlar ve bitki örtüsünün rolü:

Yağışların düzenli seyretmesiyle birlikte yaylalarda geven, kekik ve bölgenin doğal florasında yer alan çeşitli bitkiler daha iyi gelişti. Bu durum, arıların besin çeşitliliğini artırarak bal verimini olumlu etkiliyor. Arıcılık sezonunda bitki çeşitliliğinin artması, hem miktarı hem de aromayı güçlendirerek Bitlis balının bilinen kalitesini pekiştiriyor. Uzmanlar, mevsimsel şartların devam etmesi halinde sezon sonunda belirgin bir rekolte artışı kaydedileceğini belirtiyor.

Üretici verileri ve beklentiler:

Yetkililer Bitlis genelinde yaklaşık 350 bin modern kovan ile 100 bin kara kovan bulunduğunu bildirirken, yerel temsilciler kara kovan sayısını 90-100 bin aralığında da ifade ediyor. Kentte yıllık üretimin yaklaşık 2 bin 100 ton dolayında olduğu ve bunun Türkiye genelindeki üretimin yaklaşık %2,2'sine tekabül ettiği açıklanıyor. Bu veriler, Bitlis'in arıcılık potansiyelinin yüksek olduğunu ve ülke sıralamalarında önemli bir yerde bulunduğunu gösteriyor.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Mutki ilçesinde yapılan bal hasadına katılarak kentin arıcılık kapasitesine dikkat çekti. Karakaya, Bitlis, Hizan ve Mutki'nin bölgesel arıcılık merkezleri olduğunu vurgulayarak, Bitlis ballarının kalite ve marka değerinin yükseltilmesi için çalışmalara devam edileceğini söyledi. Ayrıca Bitlis ballarının NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dünya liderlerine sunulmasının kent için gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Bitlis Arıcılar Birliği Başkanı Caner Güngördü de bu yıl verimin geçen yıla göre çok daha iyi olduğunu vurguladı. Güngördü, geçen yılki kuraklık nedeniyle rekoltenin düştüğünü hatırlatarak, bu sezon yağışların ve mevsim şartlarının elverişli oluşunun üreticileri sevindirdiğini belirtti. Güngördü, "Bu yıl verimimiz geçen yıla göre çok daha iyi. Üreticilerimiz şu anda hasatlarını sürdürüyor" diyerek hasat sonrasında Bitlis balının Avrupa'da düzenlenecek bir yarışmaya gönderileceğini ve derece alınacağına inanıldığını söyledi.

Arıcılar, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Arıcılar Birliği ve kooperatiflerin iş birliğiyle yürütülen çalışmaların devam etmesi halinde Bitlis balının hem iç pazarda hem de uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşmasının kolaylaşacağı görüşünde. Üreticiler, uygun hava koşullarının sürmesi halinde sezonu bereketli bir hasat ve artırılmış gelirle tamamlamayı hedefliyor.

NATO ZİRVESİNE KATILAN DÜNYA LİDERLERİNİN DAMAĞINI TATLANDIRAN BİTLİS BALI, BU YIL YAĞIŞLARIN BEKLENEN SEVİYELERDE GERÇEKLEŞMESİ NEDENİYLE REKOLTESİYLE ÜRETİCİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK.