Bodrum limanına iki yolcu gemisi yanaştı, 1.144 yolcu geldi

Bodrum limanına iki yolcu gemisi yanaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesine sabah saatlerinde iki yolcu gemisi geldi. Bahama bayraklı Silver Nova ile Palau bayraklı Astoria Grande kalkış limanları farklı iki rotadan ilçeye ulaşırken, toplam 1.144 yolcu ve 940 mürettebat kayıtlarına geçti.

Silver Nova: Souda Körfezi'nden gelen gemi:

Bahama bayraklı Silver Nova, sabah saatlerinde Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Souda Körfezi'nden Bodrum'a geldi. 233 metre uzunluğundaki lüks gemide ağırlıklı olarak ABD uyruklu 733 yolcu ile birlikte 535 mürettebat bulunuyor. Silver Nova'nın akşam saatlerinde Patmos Limanı'na doğru hareket etmesi planlanıyor.

Astoria Grande: Bozcaada rotasından Bodrum'a:

Palau bayrağını taşıyan 193 metre uzunluğundaki Astoria Grande, sabah saatlerinde Bozcaada Limanı'ndan Bodrum'a yanaştı. Gemide ağırlıklı olarak Rus olmak üzere toplam 411 yolcu ve 405 mürettebat yer alıyor. Astoria Grande'nin akşam saatlerinde Antalya Limanı'na hareket etmesi öngörülüyor.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNE GELEN SİLVER NOVA VE ASTORİA GRANDE ADLI YOLCU GEMİLERİ 1.144 YOLCU GETİRDİ.