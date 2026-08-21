Dolar 48,0601 +0,15%
Euro 56,2344 +0,29%
Bist 14.581,96 +1,29%
Altın Gram 7.173,44 +1,56%
EUR/USD 1,1696 +0,13%
Brent Petrol 94,27 +0,52%
--°

Bodrum limanına iki yolcu gemisi yanaştı, 1.144 yolcu geldi

Silver Nova ve Astoria Grande, Bodrum'a yanaşarak toplam 1.144 yolcu ve 940 mürettebat getirdi; gemiler akşam farklı limanlara hareket edecek.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 14:26

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 14:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Bodrum limanına iki yolcu gemisi yanaştı, 1.144 yolcu geldi

Bodrum limanına iki yolcu gemisi yanaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesine sabah saatlerinde iki yolcu gemisi geldi. Bahama bayraklı Silver Nova ile Palau bayraklı Astoria Grande kalkış limanları farklı iki rotadan ilçeye ulaşırken, toplam 1.144 yolcu ve 940 mürettebat kayıtlarına geçti.

Silver Nova: Souda Körfezi'nden gelen gemi:

Bahama bayraklı Silver Nova, sabah saatlerinde Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Souda Körfezi'nden Bodrum'a geldi. 233 metre uzunluğundaki lüks gemide ağırlıklı olarak ABD uyruklu 733 yolcu ile birlikte 535 mürettebat bulunuyor. Silver Nova'nın akşam saatlerinde Patmos Limanı'na doğru hareket etmesi planlanıyor.

Astoria Grande: Bozcaada rotasından Bodrum'a:

Palau bayrağını taşıyan 193 metre uzunluğundaki Astoria Grande, sabah saatlerinde Bozcaada Limanı'ndan Bodrum'a yanaştı. Gemide ağırlıklı olarak Rus olmak üzere toplam 411 yolcu ve 405 mürettebat yer alıyor. Astoria Grande'nin akşam saatlerinde Antalya Limanı'na hareket etmesi öngörülüyor.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNE GELEN SİLVER NOVA VE ASTORİA GRANDE ADLI YOLCU GEMİLERİ 1.144 YOLCU...

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNE GELEN SİLVER NOVA VE ASTORİA GRANDE ADLI YOLCU GEMİLERİ 1.144 YOLCU GETİRDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sadıkoğlu yeniden aday: MTSO üyelerine hizmete talip
images

Endüstriyel yemekte güven ve süreklilik rekabetin yeni ölçütü
images

Ordu’da tarım makineleri parkı paletli biçerdöverle güçleniyor
images

Tekirdağ’da üreticiden sofraya yeni halka: TEK Market Marmaraereğlisi şubesi açı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gölyazı'nda temizlik ve bakımla turizme destek

Turunç halk plajı sürdürülebilirlik kriterleriyle mavi bayrağı aldı

Kayseri'ye Haiti milli takımı tecrübesiyle forvet takviyesi: Laurie-Ann Moise

Lapseki Umurbey çevresinde tarım yangını: uçak ve arazözler sahada

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız