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Bodrum'a aynı gün üç yolcu gemisi yanaştı

Portekiz, Bahamalar ve Malta bandıralı World Traveller, Douglas Mawson ve Arethusa Bodrum'a gelerek toplam 293 yolcu ve 233 mürettebat getirdi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Berk Doğan

Bodrum'a aynı gün üç yolcu gemisi yanaştı

Bodrum limanına eş zamanlı ziyaret: üç gemi aynı gün demir attı

Muğla’nın Bodrum ilçesine aynı gün içinde üç yolcu gemisi yanaştı. Limana gelen gemiler toplam 293 yolcu ve 233 mürettebat taşıyor. Ziyaret eden gemilerin çoğunlukla Amerikalı yolculardan oluştuğu bildirildi.

World Traveller ve Douglas Mawson'ın ayrıntıları:

Portekiz bandıralı World Traveller 126 metre uzunluğunda olup Yunanistan’ın Pire Limanı’ndan Bodrum’a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı 159 yolcu ve 120 mürettebat bulunuyor. World Traveller, saat 23.00'te Patmos Limanı'na hareket edecek.

Bahamalar bandıralı Douglas Mawson ise 104 metre uzunluğunda olup Kuşadası Limanı'ndan Bodrum'a demir attı. Gemide çoğunluğu Amerikalı 86 yolcu ve 92 mürettebat yer alıyor. Douglas Mawson, saat 21.00'de Marmaris Limanı'na doğru hareket edecek. Her iki geminin de Bodrum'a ilk ziyaretlerini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Arethusa'nın gelişi ve hareket bilgisi:

Üçüncü gemi, Yunanistan’ın Kos Limanı'ndan hareket eden Malta bandıralı Arethusa oldu. 59 metre uzunluğundaki gemide 48 yolcu ve 21 personel bulunuyor; yolcuların çoğunluğunu Amerikalı turistler oluşturuyor. Arethusa, saat 23.00'te Rodos Limanı'na doğru ayrılacak.

Bu üç geminin aynı gün içinde Bodrum'a gelmesi, limanın yaz sezonundaki hareketliliğine işaret etti.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNE İLK ZİYARETLERİNİ YAPAN &quot;WORLD TRAVELLER&quot; VE &quot;DOUGLAS MAWSON&quot; İLE...

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNE İLK ZİYARETLERİNİ YAPAN "WORLD TRAVELLER" VE "DOUGLAS MAWSON" İLE "ARETHUSA" ADLI YOLCU GEMİLERİ, TOPLAM 293 YOLCU GETİRDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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