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Temmuzda ihracat rekor kırdı, ithalat dış açığı genişletti

Temmuzda ihracat 25 milyar 623 milyon dolarla rekor kırdı; ithalat 32 milyar 966 milyon dolara çıkınca dış ticaret açığı 7 milyar 343 milyon dolara ulaştı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Temmuzda ihracat rekor kırdı, ithalat dış açığı genişletti

temmuz verileri ve ön plana çıkan rakamlar:

Temmuz ayında mal ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 25 milyar 623 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bunun "tarihi olarak en yüksek temmuz ayı ihracat değeri" olduğunu ve aynı zamanda "tüm zamanların en yüksek 2. aylık ihracatı" olarak kaydedildiğini belirtti. Yılın ilk yedi ayında ihracat %3,4 artışla 161 milyar 539 milyon dolar seviyesine yükseldi.

yıllıklandırılmış ihracatın seyri:

Bolat, temmuz ayında yıllıklandırılmış ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artışla 278,5 milyar dolar olduğunu hatırlattı. 2025 yılı temmuz ayında yıllıklandırılmış ihracat 269,3 milyar dolar düzeyindeydi; böylece 2026 temmuz ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatında 9,2 milyar dolar artış kaydedildi.

ithalat ve dış ticaret açığındaki gelişme:

Temmuz ayında mal ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artışla 32 milyar 966 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yükselişle aylık dış ticaret açığı 7 milyar 343 milyon dolar seviyesine çıktı; ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %77,7 olarak açıklandı.

Ayrıca Bolat, 2026 yılı temmuz ayında yıllıklandırılmış ithalatın bir önceki yıla göre yüzde 4,9 artışla 375,3 milyar dolar olduğunu, 2025 temmuzunda bu rakamın 357,7 milyar dolar olduğunu ve böylece yıllıklandırılmış mal ithalatının 17,6 milyar dolar arttığını söyledi.

bakanın değerlendirmesi ve hedefler:

Bolat, küresel ekonomideki jeopolitik gerginlikler, ağırlaşan uluslararası şartlar, korumacılık ve zayıf dış talebe rağmen Türkiye ihracatının dirençli bir görünüm sergilediğini vurguladı. Finansman, ihracat destekleri, rehberlik ve yurt dışı teşkilatının proaktif faaliyetleriyle ihracat potansiyelinin daha da güçlendirileceği ifade edildi.

Bakan, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu "yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat vizyonu" çerçevesinde üreticilerin korunacağı ve ülkenin dünya ihracat liginde üst sıralara taşınacağına işaret ederek, önümüzdeki dönemde OVP hedefi olan 282 milyar doları aşmak üzere çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, &quot;TEMMUZ AYINDA İHRACATIMIZ, 25 MİLYAR 623 MİLYON DOLAR OLARAK...

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, "TEMMUZ AYINDA İHRACATIMIZ, 25 MİLYAR 623 MİLYON DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. BÖYLELİKLE TARİHSEL OLARAK EN YÜKSEK TEMMUZ AYI İHRACAT DEĞERİNE ULAŞILMIŞTIR" DEDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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